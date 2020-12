Rząd wyjaśni nowe przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych. Kampania społeczna za 30 milionów zł z funduszy unijnych

Unia Europejska dofinansuje kampanię na rzecz BRD kwotą 25 z potrzebnych 30 milionów złotych. Działania edukacyjne mają mieć charakter ogólnopolski. Ich celem jest informowanie o nadchodzących zmianach w prawie o ruchu drogowym, ze szczególnym wskazaniem na pierwszeństwo pieszych w czasie przechodzenia przez ulicę po pasach.

Wejście nowych przepisów zmieniających ustawę jest kwestią czasu i to raczej niedługiego. Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła zmiany bez żadnych poprawek. Poparcia udzieliły wszystkie znaczące siły polityczne, co się rzadko zdarza.

Koronnym argumentem przeciwników nowelizacji prawa jest fakt, że przepisom oraz ich egzekucji powinna towarzyszyć edukacja. Właśnie taką rolę ma pełnić kampania społeczna. Będzie przygotowana do emisji w mediach elektronicznych: ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych oraz w internecie. W rozmowie z dziennikarzem "Gazety Prawnej", Łukasz Zboralski z brd24.pl twierdzi, że powstaną wersje spotów reklamowych dla pieszych oraz kierowców.

W każdym przypadku będą informować o nowych obowiązkach oraz prawach. Celem kampanii jest przedstawienie w czytelny sposób zasady takiego zachowania obu stron, które nie narazi na niebezpieczeństwo przechodzących po przejściu pieszych. Podstawowa i najbardziej kontrowersyjna zmiana w ustawie "Prawo o ruchu drogowym" dotyczy właśnie pierwszeństwa w czasie przechodzenia przez jezdnię po przejściu dla pieszych.

W obecnym kształcie ustawa zobowiązuje do udzielenia go pieszym, dopiero kiedy znajdują się na pasach. W nowym wymaga respektowania go również w momencie wchodzenia pieszego na jezdnię. Co to dokładnie oznacza? Wyjaśnienie powinna przynieść planowana kampania społeczna. Miejmy nadzieję, że w jej efekcie stanie się zrozumiałe, w którym momencie pieszy nabywa pierwszeństwo.

Śmiertelny wypadek przy ul. Sokratesa Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

Kampania społeczna powinna wyjaśnić zmiany i powody ich wprowadzenia

Wśród poruszonych tematów powinno znaleźć się także wyjaśnienie przyczyn, z powodu których zostały wprowadzone zmiany w prawie. Oprócz rozszerzenia pierwszeństwa pieszych chodzi o zakaz używania telefonu komórkowego w czasie wykonywania tej czynności.

Trzeba zaznaczyć, że dotyczy tylko takiego korzystania z urządzeń, które uniemożliwia obserwację sytuacji na drodze. Szczegóły tego dość ogólnego sformułowania również powinny być wyjaśnione w reklamowych spotach. W tej chwili nie jest jasne, czy chodzi wyłącznie o patrzenie w ekran, czy również o rozmowę i słuchanie muzyki. A jeśli tak, to czy prawo wprowadza rozróżnienie w przypadku korzystania z telefonu i innych odtwarzaczy muzyki.

Kolejne zmiany w znowelizowanej ustawie dotyczą ograniczenia prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym, które będzie obowiązywać przez całą dobę, a nie tak jak dotychczas - od 5 rano do 23. Ostatnia ważna różnica to wprowadzenie obowiązku utrzymania bezpiecznej odległości w czasie jazdy po drogach szybkiego ruchu. Określa się ją w metrach dzieląc aktualną prędkość samochodu przez dwa.

Specjaliści od bezpieczeństwa ruchu drogowego twierdzą, że wszystkie planowane zmiany są konieczne i powinny być wprowadzone możliwie szybko. Najważniejszym argumentem jest liczba osób, które każdego roku giną na polskich drogach. W 2019 roku życie w ten sposób straciło 2909 osób. W Europie pod tym względem bardziej niebezpieczne od Polski są tylko: Bułgaria i Rumunia.

Jak to stosować nowe prawo w praktyce, by ograniczyć liczbę ofiar? W jaki sposób używać smartfonów na ulicy? Jak zmierzyć odległość między samochodami podczas jazdy? Na wszystkie pytania powinna odpowiedzieć szykowana przez rząd finansowana ze środków unijnych społeczna kampania. Na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących jej przygotowania oraz sposobu realizacji.