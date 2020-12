Nowelizacja prawa o ruchu drogowym w sejmie. Komisja Infrastruktury przyjęła ją bez poprawek. Chodzi o pierwszeństwo dla pieszych i zakaz używania telefonu na przejściu

Dzisiaj, 16 grudnia 2020 roku Komisja Infrastruktury przyjęła nowelizację ustawy "Prawo o ruchu drogowym" bez żadnych poprawek. Oznacza to, że prawdopodobnie wejdzie w życie w niezmienionym kształcie. Zacznie obowiązywać pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na jezdnię i ograniczenie prędkości do 50 km/h nawet w nocy. A to nie koniec zmian.

4 Przejście dla pieszych w Warszawie, zdj. ilustracyjne / Jacek Marczewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl