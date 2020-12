Nowe etykiety na oponach - porównanie. Za kilka miesięcy czekają nas zmiany

Obecny system etykietowania opon wprowadzono w 2012 roku. Od tego czasu sporo się zmieniło, więc modyfikacji musiały ulec także etykiety. Nowe pojawią się w maju 2021 roku. Dzięki zawartym na nich informacjom, kierowcom przede wszystkim będzie łatwiej wybrać opony zimowe - na etykiecie pojawią się dane o przyczepności na śniegu i lodzie.

Na obecnych etykietach opon znajdziemy m.in. informację o oporach toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni czy o poziomie generowanego hałasu. Na podstawie tych danych trudno określić parametry opony zimą, gdy temperatury spadają poniżej zera stopni Celsjusza, a na drogach może pojawić się śnieg i lód.

A tak wyglądają obecne etykiety na oponach:

Etykieta na oponie Continental

Oznaczenie opon zimowych

Nowe etykiety będą zawierały bardzo użyteczną informację o tym, jak dana opona sprawdzi się w zimowych warunkach. Producenci będą prowadzić w tym celu szczegółowe testy. Mają one polegać na próbie hamowania na nawierzchni pokrytej śniegiem przy temperaturze otoczenia wynoszącej od -2 do 15 stopni Celsjusza (i temperaturze nawierzchni wynoszącej od -4 do -15 stopni Celsjusza). Testy będą się odbywały po dwugodzinnej ekspozycji opon na ujemną temperaturę. Jeśli parametry opony będą w normie, na unijnej etykiecie pojawi się tzw. symbol alpejski (3PMSF) - płatek śniegu na tle trzech szczytów.

Planowane są także testy na mocno ubitym śniegu, by określić możliwości opony na oblodzonej nawierzchni. Taka opona po uzyskaniu pozytywnych wyników testów uzyska dodatkowy symbol trójkąta z soplami. Warto dodać, że zgodnie z normami obecne testy opon zimowych prowadzone są przy temperaturze +10 stopni Celsjusza. Trudno zatem mówić o przydatności wyników przedstawianych na etykietach.

Unijne etykiety na oponach - nowe od maja 2021 (po lewej) i stare (po prawej) moto.pl

Klasa opony

Na obecnie obowiązujących etykietach znajdziemy oznaczenia literowe, podobne do klas energetycznych na sprzęcie AGD. Zgodnie z nowymi ustaleniami, parametry opon zostaną ograniczone do pięciu klas (od A do E). Opona z oznaczeniem A ma najniższe opory toczenia (co przekłada się na zużycie paliwa), jest najcichsza i ma najkrótszą drogą hamowania na mokrej nawierzchni.

Kolejną nowością, której do tej pory próżno było szukać na etykietach, będzie informacja o ścieralności opony. Opona samochodowa podczas całego cyklu użytkowania traci około dwóch kilogramów startej gumy, która trafia na drogę, a także do atmosfery w postaci mikrocząsteczek i gumowego pyłu. Resztki gumy zanieczyszczają środowisko (głównie wodę i glebę), dlatego na nowych etykietach znajdziemy informację o ścieralności, by móc wybrać ogumienie jak najmniej szkodliwe dla środowiska.

Nowe etykiety na oponach pojawią się w maju 2021 roku. Będą dotyczyły opon dla wszystkich pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Tak będą wyglądały nowe etykiety na oponach, które pojawią się w 2021 roku:

Nowe etykiety na oponach, od maja 2021 fot. ETRMA

