Obwodnica Chełma - ogłoszono przetarg, ale prace ruszą dopiero za trzy lata

Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej trafiło ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełma. Ma mieć ok. 14 km długości i będzie przebiegać po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, wiadukty, dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej i przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

S12 obwodnica Chełma GDDKiA

Przebieg trasy

Trasa ominie Chełm od północnej strony. Jadąc od strony Piask, kierowcy wjadą na nią na węźle Chełm Zachód w miejscowości Janów. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, umożliwiającym zjazd na obecną DK12, w miejscowości Kolonia Antonin.

Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie 2021 r. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2023 roku.

S12 czeka na budowę

Na pozostałych trzech odcinkach S12, od Piask do Dorohuska, trwają prace projektowe, a rozpoczęcie budowy planowane jest w 2024 roku. Obecnie opracowywana jest koncepcja programowa dla odcinków:

Piaski - Dorohucza (ok. 13 km)

Dorohucza - obw. Chełma (ok. 25 km)

obw. Chełma - Dorohusk (ok. 23 km)

S12 obwodnica Chełma GDDKiA