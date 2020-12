Zmiany w ofercie Dacii Duster. Bestseller straci napęd 4x4 i najmocniejszy silnik, a cena pójdzie w górę

Można powiedzieć, że napęd na cztery koła i 150-konny silnik benzynowy, były najmocniejszymi stronami Dacii Duster. No właśnie - były. Producent postanowił powiem wycofać te dwa rozwiązania z oferty rumuńskiego crossovera, który przez wiele miesięcy był najpopularniejszym modelem w Polsce.

W 2020 r. mamy nowego lidera wśród klientów indywidualnych. Już nie budżetowy SUV

Ceny Dustera idą w górę

Wszystkiemu winne są normy emisji spalin. Najmocniejszy w gamie silnik TCe 150 niestety ich nie spełnia. W ofercie pojawi się jednak nowa bazowa jednostka TCe 90 o mocy - jak nazwa wskazuje - 90 KM. Zastąpi ona dotychczasowy motor TCe 100, który otwierał cennik. Podstawowa wersja Dacii Duster "zgubiła" więc 10 koni mechanicznych, a mimo to jest droższa o 5 tys. zł. Wersja Access będzie kosztowała teraz 47 100 zł (poprzednio było to 42 100 zł).

Im dalej w cennik, tym więcej zer. Wersja Comfort została wyceniona na 60 100 zł, a topowa odmiana Prestige z silnikiem 1.3 TCe 130 KM kosztuje co najmniej 73 300 zł.

Zobacz wideo

Hybryda w planach

W przyszłości do oferty Dacii Duster dołączą prawdopodobnie napędy hybrydowe. Można się więc spodziewać, że wtedy napęd 4x4 powróci. Póki co nic jednak na ten temat nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 140-konna wersja hybrydowa oznaczona E-TECH pojawiła się już w Renault Clio. Bardzo możliwe, że trafi także do gamy Dacii.

Dacia Duster LPG fot. Dacia