Klasa premium w listopadzie była na plusie. Jest zmiana na podium

Niedawno informowaliśmy was o spadkach (na szczęście, niezbyt dużych) całego rynku nowych samochodów w Polsce. Klasa premium ma się jednak znacznie lepiej niż marki popularne. W skali roku wciąż jest na minusie, bo od stycznia do końca listopada zarejestrowano nad Wisłą dokładnie 66 586 samochodów luksusowych, czyli o 4,5 proc. mniej niż w analogicznym okresem zeszłego roku. Klasa premium odrabia konsekwentnie odrabia straty po ogromnym kryzysie z marca, kwietnia i maja. W listopadzie Polacy zarejestrowali 6 758 nowych aut - o 6,2 proc. więcej niż w listopadzie 2019 r.

REKLAMA

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim raporcie zwraca uwagę, że dobre wyniki mogą być efektem nadciągającej zmiany przepisów. - Obecne wyprzedaże wiążą się również z faktem, iż z początkiem przyszłego roku wchodzi w życie nowa norma Euro 6d ISC FCM, zobowiązująca producentów do wyposażania samochodów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Pojazdy, które nie są w nie wyposażone, nie będą mogły być już co do zasady rejestrowane - komentują eksperci IBRM.

Zobacz wideo

Klasy premium w listopadzie 2020 r. Zmiana na podium

Listopad był bardzo ciekawym miesiącem na samym szczycie klasy premium. Tradycyjnie o pierwsze miejsce w Polsce walczą ze sobą Mercedes i BMW, ale w zeszłym miesiącu udany szturm na głównych rywali przypuściło Audi. Mercedes utrzymał się na pierwszym miejscu, ale BMW musiało ustąpić drugiej z bawarskich marek. Zwróćcie uwagę, jak blisko siebie wszystkie trzy marki były. A kto próbuje walczyć z niemiecką dominacją nad Wisłą? Szwedzi i Japończycy.

Mercedes - 1 695 szt. Audi - 1 647 szt. BMW - 1 637 szt. Volvo - 933 szt. Lexus - 362 szt.

Znakomity wynik Audi zawdzięcza przede wszystkim modelowi Q5, który w listopadzie popisał się świetną sprzedażą. Uległ tylko Volvo XC60, które jest dominatorem nad Wisłą. Bardzo dobrze radziło sobie także A3. W BMW największym bestsellerem była trójka, a w Mercedesie - GLA.

Volvo XC60 - 416 szt.

Audi Q5 - 407 szt.

BMW serii 3 - 291 szt.

Audi A3 - 268 szt.

Mercedes GLA - 222 szt.

Opinie Moto.pl: Audi RS6 Avant - kombi, które nie miało prawa powstać

A jak to wygląda w całym 2020 r.?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, nad Wisłą w tym roku zarejestrowano już 66 586 luksusowych samochodów (o 4,5 proc. mniej niż przed rokiem). Tak wygląda pierwsza piątka producentów:

Mercedes - 17 592 szt BMW - 15 609 szt. Audi - 13 883 szt Volvo - 10 084 szt. Lexus - 3 813 szt

A to największe bestselery:

Volvo XC60 - 4 185 szt. BMW serii 3 - 2 991 szt. Audi Q5 - 2 541 szt. Mercedes Klasy A - 2 499 szt. Volvo XC40 - 2 329 szt.

W statystykach sprzedaży nie są oczywiście uwzględniane samochody użytkowe Mercedesa. Zaliczana jest oczywiście Klasa V, co nie powinno dziwić, bo bus Mercedesa to pełnoprawna propozycja premium.

Opinie Moto.pl: Mercedes Klasy S w Polsce, czyli sceptyk na premierze limuzyny nr 1