Gymkhana 2020. Ken Block oddaje kierownicę [WIDEO]

Travis Pastrana śmiało mógłby startować w konkursie na najbardziej ekstremalny wyczyn na świecie. 37-latek z Maryland nie ma chyba żadnej niezłamanej kości w swym ciele, ale za to dzierży wiele rekordów świata. Jest legendą motocrossowego freestyle'u, wyczynowym kierowcą: rajdowym, rallycrossowym i wyścigowym, wielokrotnym złotym medalistą X Games oraz twórcą motoryzacyjnego cyrku objazdowego Nitro Circus.

W 2007 roku Travis Pastrana zamiast jak wszyscy zjeść rano śniadanie, wyskoczył z samolotu bez spadochronu, ale dotarł na ziemię nietknięty. Wszystko robi w równie widowiskowym stylu. Teraz wsiadł za kierownicę 874-konnego Subaru WRX STi S209 po to, żeby nakręcić wideo Gymkhana 2020. Warto je obejrzeć, bo szalony kierowca wykonuje w nim manewry, jakich jeszcze nie widzieliśmy.

Amerykanin jeździ w okolicach rodzinnego miasta Annapolis. Po raz kolejny przekracza granice tego, co można zrobić autem na publicznych drogach. Oczywiście wszystko wykonuje w bezpieczny dla cywilnej ludności sposób. Trasa przejazdu została odpowiednio zabezpieczona i oczyszczona z gapiów. Specjalnie na tę okazję przygotowano wiele kilometrów dróg, które zaczęły wyglądać jak plan komputerowej gry o kaskaderach.

Gymkhana 2020. Travis Pastrana za kierownicą Subaru niemal ląduje w wodzie

Spektakularne skoki o długości kilkudziesięciu metrów wykonywane rallycrossowym potworem są na porządku dziennym od pierwszych do ostatnich momentów filmu. Przez ponad dziewięć minut wideo Gymkhana 2020 Travis Pastrana i jego Subaru STi pokażą o wiele więcej spektakularnych wyczynów: prawie wpadną do zatoki, zmierzą się z innymi samochodami, a nawet z samolotem akrobacyjnym z serii Red Bull Airrace.

Do wykonania takich zadań niezbędne było specjalnie przygotowane auto. Na filmie Pastrana prowadzi Subaru WRX STi w rallycrossowej specyfikacji przygotowanej na bazie drogowego samochodu w rzadkiej specyfikacji STi S209. Silnik typu boxer ma pojemność tylko 2,3 litra, ale dzięki potężnej turbosprężarce rozwija maksymalną moc 874 KM.

Napęd jest przenoszony na obie osie za pośrednictwem sportowej sekwencyjnej skrzyni biegów Sadev. Jej surowe brzmienie doskonale uzupełnia głuchy warkot silnika o przeciwsobnym układzie tłoków. Subaru WRX STi z filmu zostało też wyposażone w ekstremalny pakiet aerodynamiczny, poszerzone błotniki i opony Yokohama Advan A052 . Samochód został tak przygotowany do filmu przez specjalistów z Subaru Motorsports USA.

Travis Pastrana doskonale wie, co zrobić z takim autem. Nie bierze jeńców i mimo wielu niebezpiecznych momentów, szczęśliwie dociera do końca filmu oraz do rodzinnego domu. W samą porę na obiad. Obejrzyjcie jego popisy na wideo Gymkhana 2020.

Travis Pastrana fot. YouTube/Hoonigan