Padł rekord - prawie 12 lat. Tak starych samochodów nie ściągaliśmy od 2004 roku

W listopadzie 2020 r. ściągnęliśmy do Polski 63 503 samochody, a ich średni wiek był najwyższy w historii, a na pewno od stycznia 2000 r., kiedy to ministerstwo zaczęło udostępniać dokładne dane rejestracyjne. Średni wiek zbliżył się do 12 lat.

Fot. MAŁGORZATA KUJAWKA