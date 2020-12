Zajrzyjmy do statystyk sprzedaży w 2020 r. Jedna marka straciła aż 36,12 proc.

Listopad i cały rok na polskim rynku

W zeszłym miesiącu zarejestrowano w Polsce 47 598 nowych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. To o 6,26 proc. mniej niż w listopadzie 2019 r.,ale o 4,6 proc. więcej niż w październiku 2020 r.

- W listopadzie liczba zarejestrowanych pojazdów była niższa wobec rezultatów osiągniętych w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Obserwowany spadek listopadowych rejestracji, liczonych rok do roku, to z jednej strony efekt wysokiej bazy (czyli rezultatu osiągniętego w listopadzie 2019 roku), z drugiej – nadal odczuwanego, negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na rynek sprzedaży nowych samochodów - komentuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim najnowszym raporcie. Liczby, które wam dzisiaj podajemy to dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Listopadowy spadek jest znacznie mniejszy niż te, które obserwowaliśmy w marcu, kwietniu i maju. Branży motoryzacyjnej udało się odbić od dna już w okolicach czerwca i lipca, a po ogromnych spadkach wyniki zaczęły się zbliżać do zeszłorocznych w kolejnych miesiącach. Jednak, kiedy spojrzymy na cały rok, to wciąż widać jak poważny był kryzys. Od stycznia do końca listopada zarejestrowano 428 572 osobówek i lekkich dostawczaków. To aż o 24,20 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Wszystkie z dziesięciu najpopularniejszych marek straciły rok do roku. Najbardziej Dacia, która jest na aż 36,12-procentowym minusie.

Listopadowe bestsellery. Marki i konkretne modele

W listopadzie nie było mocnych na Toyotę, która znalazła się na pierwszym miejscu ze sporą przewagą nad odwieczną rywalką, Skodą. Podium, tradycyjnie, zamyka Volkswagen.

Toyota - 6 230 szt. Skoda - 4 976 szt. Volkswagen - 3 759 szt. Dacia - 2 471 szt. Renault - 2 166 szt. Kia - 2 031 szt. Ford - 2 027 szt. Mercedes - 1 730 szt. Audi - 1 647 szt. BMW - 1 647 szt.

Wspominaliśmy, że Dacia notuje w tym roku słabe wyniki, ale w listopadzie z pewnością ma powody do zadowolenia. Nie dość, że w powyższej topce znalazła się na wysokim, czwartym miejscu, to Duster wrócił na sam szczyt bestsellerów. W listopadzie 2020 r. pokonał nawet Octavię, Yarisa i Corollę.

Dacia Duster - 1 765 szt. Skoda Octavia - 1 734 szt. Toyota Yaris - 1 613 szt. Toyota Corolla - 1 542 szt. Fiat Tipo - 1 114 szt. Toyota RAV4 - 1 110 szt. Renault Clio - 1 042 szt. Volkswagen Tiguan - 984 szt. Skoda Fabia - 783 szt. Ford Focus - 710 szt.

