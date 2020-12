Ruszyła budowa kluczowego fragmentu S3. To będzie najdłuższy tunel poza miastem w Polsce

Droga ekspresowa S3 to jedna z najważniejszych na zachodzie kraju. Docelowo ma połączyć Świnoujście aż z granicą z Czechami w Lubawce. To istotny szlak komunikacyjny dla całego naszego regionu - jest częścią międzynarodowej trasy E65. Większość S3 jest już oddana kierowcom, ale wciąż czekamy na kilka odcinków.

Jednym z nich jest 31-kilometrowy fragment Bolków - Lubawka, czyli najbardziej wysunięta na południe część S3. Żeby ułatwić pracę drogowcom, podzielono go na dwa mniejsze odcinki. Największe zainteresowanie budzi ten z Bolkowa do Kamiennej Góry. Powstaną tam dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. Na prace na tym odcinku S3 przeznaczono 1,5 miliarda złotych.

Najdłuższy tunel pozamiejski w Polsce i drugi w ogóle

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że tunel TS-26 po wybudowaniu będzie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce drążonym w skale (2300 m). Dłuższym tunelem w ogóle już niedługo stanie się ten pod warszawskim Ursynowem, którym ma biec Południowa Obwodnica Warszawy - zostanie oddany w przyszłym roku, a jego długość to ok. 2355 m. Z kolei tunel budowany w ciągu Zakopianki pod wzniesieniem Luboń Mały lekko przekroczy 2 km (dokładnie 2058 m).

Planowane ukończenie inwestycji to 2023 r. Postępy prac możecie obejrzeć na filmie z budowy:

Wiertnica Jumbo Drill w końcu bierze się do roboty

Już jakiś czas temu pod Kamienną Górę przyjechała wiertnica tunelowa Jumbo Drill. Docelowo na budowie będą takie cztery. To nowoczesne maszyny, których można używać do wiercenia otworów strzałowych (umieszcza się w nich ładunki wybuchowe), pod kotwy skalne oraz drenażowych o długości nawet 24 metrów. Taka maszyna górnicza ma długość ponad 15 metrów i wysokość 3,5 metra, a waży więcej niż 35 ton. Wiertnica Jumbo Drill ma dwa ramiona o długości ośmiu metrów. Na końcu każdego jest młot udarowy. Jego moment obrotowy wynosi 625 Nm, a maksymalna liczba obrotów to 285 obr./min. Trzecie ramię służy do podnoszenia kosza z pracownikami.

Maszyna górnicza Jumbo Drill fot. GDDKiA

S3 plac budowy fot. GDDKiA

Co jeszcze dzieje się na budowie S3 na południu?

Równocześnie prowadzone są prace na drugim odcinku - od Kamiennej Góry do granicy z Czechami. W ostatnim tygodniu na terenie budowy pracowało średnio 112 jednostek sprzętowych (m.in. wiertnice, koparki, spycharki, dźwigi) oraz 256 osoby. Koniec robót planowany jest na pierwszą połowę 2022 roku.

S3 na południu fot. GDDKiA