Lego z kolejnym kultowym modelem samochodu. Tym razem Jeep Wrangler z klocków Lego Technic

Klocki Lego to nie tylko zamki, statki czy budowle. To także samochody. Firma oferuje zarówno prostsze modele, jak i te bardziej skomplikowane, których zestawy liczą po kilka tysięcy klocków. W ofercie znajdziemy m.in. Porsche 911, Land Rovera Defendera, Bugatti Chiron, należącego do Dominica Toretto Dodge'a Chargera z "Szybkich i wściekłych" i wiele innych kultowych modeli samochodów. Nie można nie wspomnieć także o debiutującym niedawno Lamborghini Sian. Zestaw kosztuje blisko półtora tysiąca złotych, a liczba klocków w pudełku wynosi 3 696. Teraz do serii samochodowej dołączył kultowy Jeep Wrangler Rubicon.

Jeep Wrangler Rubicon - klocki Lego Technic LEGO Technic

Układ kierowniczy w modelu Jeep Wrangler Rubicon jest sterowany przyciskiem, a zawieszenie o sporym skoku daje duże możliwości zabawy. To pierwsza tak wierna replika Jeepa Wranglera Rubicon - ma otwierane drzwi i okna, składane tylne siedzenia, pełnowymiarowe koło zapasowe, wyciągarkę oraz klasyczne oznaczenia marki Jeep.

Klocki, czyli sposób na wolny czas i relaks. LEGO ma zestawy dla miłośników samochodów

Zabawkowy Jeep Wrangler Rubicon ma ok. 12 cm wysokości, 24 cm długości i 13 cm szerokości, więc można się nim bawić lub postawić go na półce - w obu rolach sprawdzi się znakomicie. Zestaw jest stosunkowo prosty do złożenia, bo składa się z 665 klocków i jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 9 lat. Ale niejeden dorosły będzie się świetnie bawić podczas składania.

O ile ceny niektórych zestawów klocków Lego wynoszą po kilka tysięcy złotych. Wrangler jest całkiem atrakcyjny cenowo. Można go kupić za ok. 220 zł.

