Jak wygląda rynek małych SUV-ów w Polsce? Te auta zdobyły największe zaufanie klientów

Ranking małych SUV-ów. Jakie cechy powinien mieć mały SUV?

Segment SUV-ów w Polsce z roku na rok staje się coraz bardziej popularny, podobnie jak crossoverów, z którymi często tego typu auta są porównywane. Dlaczego? SUV-y i crossovery wiele łączy, szczególnie w praktyce. Roboczo można przyjąć, że pierwszy jest z reguły większy, posiada znaczną pojemność bagażową i duży komfort jazdy, sprawdzi się też w niezbyt wymagającym terenie. Nie chodzi o off-road, ale przejazd po na przykład dziurawej nawierzchni czy wyższe krawężniki nie powinny stanowić problemu. Crossover to raczej stylizowane auto miejskie, mniej uniwersalne. Czy SUV musi mieć napęd na cztery koła? Okazuje się, że wcale nie. Tego rodzaju samochód to w pierwszej mierze przestronne wnętrze, podwyższona pozycja kierowcy, duży prześwit, miękkie zawieszenie i komfort jazdy. Napęd na cztery koła jest ważny, ale nie ma znaczenia decydującego. Przyda się przede wszystkim podczas ruszania na śliskiej (śnieg) lub luźnej nawierzchni. Możliwości te nabywamy za wyższą cenę, warto więc zdecydować o tym kierując się tym, w jaki sposób auto będzie wykorzystywane.

Co powinien zawierać ranking małych SUV-ów? Najchętniej wybierane auta, które są tańszymi odpowiednikami dla aut w amerykańskim stylu i dobrze, jeśli posiadają napęd 4x4 lub opcję takiego wyposażenia. Warto zaznaczyć, że najmniejsze samochody w tej klasie, jak choćby Skoda Citigo lub Fiat 500, mają gorsze wyniki sprzedaży, co producenci próbują rekompensować sprzedażą wersji hybrydowych. Chodzi z reguły o większe modele z klasy B, liczące sobie nieco ponad 4 m długości i coraz śmielej nawiązujące do wyposażenia klasy C.

Najlepsze małe SUV-y: sprzedaż za 2019 rok

Najlepsze małe SUV-y za 2019 rok według sprzedanych egzemplarzy? W Polsce rynek ten rósł rok do roku o kilkanaście procent. Pandemia zahamowała te wzrosty, ale i tak jest to perspektywiczny segment motoryzacyjny. Najpopularniejsze modele według Instytutu Badań Rynku Samochodowego SAMAR to:

Mazda CX-3 z 4903 sprzedanymi egzemplarzami (wzrost o 52%) - cena od 70 900 zł Volkswagen T-Roc z 4384 sprzedanymi autami (wzrost o 62%) - cena od 85 590 zł Suzuki Vitara z 4178 sprzedanymi samochodami (wzrost 11%) - cena od 64 900 zł Renault Captur z 3721 sprzedanymi autami (wzrost o 6%) - cena od 59 900 zł Kia Stonic z 3377 sprzedanymi autami (wzrost o 27%) - cena od 59 900 zł

Mazda CX-30 Mazda

Ranking małych SUV-ów 2020

Co z obecnym sezonem? Ranking małych SUV-ów 2020 dla klasy B również stworzył Instytut Badań Rynku Samochodowego SAMAR. Chodzi o ich sprzedaż w okresie do kwietnia bieżącego roku. Zestawienie powstało na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wyniki sprzedaży były oczywiście znacznie gorsze w relacji do analogicznego okresu w poprzednim roku, co spowodowane było pandemią. Sprzedano łącznie 11 732 egzemplarze takich samochodów. Był to wynik o 24.4% gorszy, niż w poprzednim sezonie. Ranking małych SUV-ów 2020 przedstawiał się następująco:

Skoda Kamiq - 1710 sprzedanych egzemplarzy - cena od 69 900 zł Kia Stonic - 1049 sprzedanych aut Volkswagen T-Roc - 1015 sprzedanych jednostek Volkswagen T-Cross - 871 sprzedanych aut - cena od 69 790 zł SEAT Arona - 869 sprzedanych aut - cena od 76 400 zł

Skoda Kamiq fot. Piotr Mokwiński