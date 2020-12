Z tym elektrycznym samochodem ładowanie nie sprawia problemu. Szybki i ekologiczny Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric zasieg. Co trzeba o nim wiedzieć?

Hyundai słynie z jakości i niezawodności swoich samochodów. Nie inaczej jest w tym przypadku. Ile wynosi zasięg Hyuandai Kona Electric w wersji z większym akumulatorem o pojemności 64 kWh? Jest w stanie przejechać do 482 km na jednym ładowaniu. Jest to mniej więcej odległość od Warszawy do granicy z Niemcami. Oczywiście jest wiele czynników które mogą wpłynąć na mniejsze możliwości tego auta, na przykład korzystanie z urządzeń pokładowych, klimatyzacji czy choćby styl jazdy. Mimo wszystko ponad 400 km to świetny wynik, szczególnie, że przed pojawieniem się Kony, taki zasięg proponowała jedynie dużo droższa Tesla. W wersji z mniejszym akumulatorem, producent podaje zasięg ok. 300 km.

Hyundai Kona Electric wyceniony na polskim rynku. Ile kosztuje elektryczny SUV z Korei?

Hyundai Kona Electric. Co warto o nim wiedzieć?

Hyundai Kona Electric zaskakuje nowoczesnym, futurystycznym wyglądem. A ile wynosi czas ładowania? Nikt chyba nie oczekuje, żeby pojazdy elektryczne ładowały się tak szybko jak te, które się tankuje, ale w przypadku Kony Electric potrzebujemy 54 minut przy stacji szybkiego ładowania by od zera naładować około 80 proc. baterii. Korzystając z instalacji domowej ładowanie potrwa 6-9 godzin. Warto zaznaczyć, że Hyundai Kona ma maksymalny moment obrotowy 395 Nm co zapewnia świetną dynamikę. A co z przyspieszeniem? Auto przyspiesza do 100 km/h w 7,6 sekundy.

Biorąc pod uwagę wyposażenie, Hyundai Kona Electric ma całkiem sporo do zaoferowania. W podstawowej wersji mamy m. in. podgrzewane fotele i kierownicę, czujniki parkowania, kamerę cofania czy automatyczną klimatyzację. Wersja bogatsza to także elektrycznie sterowane fotele, wyświetlacz przezierny HUD czy dodatkowa pompa ciepła. Swój model możemy wybrać spośród siedmiu wariantów kolorystycznych nadwozia i dwóch wersji wnętrza.

Hyundai Kona Electric - cena. Ile trzeba za niego zapłacić?

Samochody elektryczne nie należą do najtańszych pojazdów, ale mają jeden duży plus jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny. Nasz średni wydatek na paliwo miesięcznie to około 300 zł. Porównując do tego przeciętne auto elektryczne (przyjmując, że ładujemy je w domu i pokonujemy około 15 tysięcy kilometrów rocznie) koszt tankowania wyniesie 1500 zł rocznie. To naprawdę duża różnica, szczególnie uwzględniając korzyścią dla środowiska.

Elektryk od koreańskiego producenta w tańszej wersji kosztuje około 165 tys. złotych, w droższej cenniki zaczynają się już od około 200 tys. zł. Co ciekawe, w Niemczech bazową Konę Electric kupimy za 34 600 Euro, czyli niecałe 150 tys. zł.

