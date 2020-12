Nowe radiowozy na Podkarpaciu. Policja wydała ponad milion złotych na SUV-y i busa

W tym tygodniu do komend, komisariatów i posterunków policji na Podkarpaciu trafi dziewięć nowych, oznakowanych radiowozów. Do policyjnej floty dołączy osiem SUV-ów i jeden bus. sześć z wymienionych radiowozów zostało zakupionych z połączonych środków samorządów i Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. Trzy pozostałe sfinansowały samorządy miast i gmin.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rząd zrezygnował z zabierania prawa jazdy poza miastem. Z powodu "sytuacji finansowej"?

W policyjnej flocie pojawi się osiem koreańskich SUV-ów Hyundai Tucson. Wszystkie są wyposażone w benzynowe silniki 1.6 T-GDI o mocy 177 KM i napęd na cztery koła. Koszt jednego samochodu to około 116 tys. zł. Podkarpacka policja otrzymała także jeden pojazd patrolowy typu Volkswagen Transporter T6. To oznakowany radiowóz z silnikiem diesla o pojemności dwóch litrów, mocy 150 KM i automatyczną skrzynią biegów. Koszt tego pojazdu to ponad 203 tys. zł. Zakup wszystkich dziewięciu radiowozów kosztował ok. 1,1 mln zł.

Nowe radiowozy podkarpackiej policji Policja

Radiowozy, których zakup był finansowany z połączonych środków samorządów i budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 trafią do komend powiatowych w Dębicy, Stalowej Woli, Jarosławiu oraz komendy miejskiej w Przemyślu. Trzy pozostałe radiowozy marki Hyundai, które zostały zakupione przez samorządy, trafią do KMP w Rzeszowie, KPP w Sanoku oraz KPP w Jaśle. Oznakowany furgon Volkswagen Transporter sfinansowany został w połowie ze wspólnych środków Gminy Tarnobrzeg i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków z Programu Modernizacji Policji. Radiowóz trafi do komendy miejskiej w Tarnobrzegu.

Nowe radiowozy podkarpackiej policji Policja