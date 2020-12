5 powodów, dla których warto wybrać Skodę Scalę. Numer jeden - cena!

Skoda Scala - jaka jest?

Auto oferowane przez czeską markę ma zdaniem komentatorów wiele danych do tego, aby stać się komercyjnym sukcesem. Oszczędne, dość komfortowe i idealne do spokojnej jazdy, ma podobno szansę stać się jednym z najchętniej wybieranych aut rodzinnych. Auto zyskało dzięki przednim reflektorom nieco bardziej drapieżny wygląd. Sylwetka prezentuje się zgrabnie jako nieco mniej klasyczny hatchback, sporo czerpiący z modelu Rapid. Wnętrze wygląda bardziej okazale, niż można się było spodziewać - w wielu aspektach jest podobne do tego, które znamy ze Skody Superb i uznawane jest za jedno z ciekawszych wśród oferowanych przez markę. W pierwszym półroczu 2020 r. Skoda Scala znalazła się na 21 miejscu wśród najchętniej kupowanych aut. Udało jej się wyprzedzić m.in. Golfa.

REKLAMA

SKODĘ SCALĘ MOŻESZ TERAZ KUPIĆ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU. SPRAWDŹ!

Skoda Scala to gorąca nowość klasy kompaktowej - ten model ma napędzać sprzedaż

Skoda Scala: wymiary i silnik

Oferowana przez czeską markę Skoda Scala to samochód o wymiarach: długość 436,2 cm, szerokość 179,3 cm. Szerokość wraz z lusterkami to 198,8 cm. Auto posiada wysokość 147,1 cm wysokości i rozstaw osi 264,9 cm. Bagażnik ma 467 l pojemności, ale przy złożonych siedzeniach można go powiększyć do 1410 l.

Skoda Scala może być wyposażona w jeden z trzech silników benzynowych lub turbodiesla. Jednostki benzynowe to:

1.0 TSI o mocy 95 KM z manualną skrzynią DSG 5-biegową

1.0 TSI o mocy 110 KM z manualną skrzynią 6-biegową

1.0 TSI o mocy 110 KM z przekładnią 7-biegową

Jednostka wysokoprężna to 1.5 TSI o mocy 150 KM.

SKODĘ SCALĘ MOŻESZ TERAZ KUPIĆ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU. SPRAWDŹ!

Nowa Skoda Scala - cena. Ile kosztuje auto czeskiej marki?

Charakterystyczne dla nowej Skody Scali jest to, że plasuje się pomiędzy FabiąOctavią i zdaje się dobrze uzupełniać ofertę. Najtańsza Skoda Scala z silnikiem wysokoprężnym kosztuje 81 850 zł. Mniej zapłacimy za auta z jednostkami benzynowymi - od 66 400 zł za wersję Active. Kolejne w cenniku są: Skoda Scala Ambition - 70 950 zł, Style - 81 450 zł i Monte Carlo 87 100 zł. Co składa się na podstawowe wyposażenie? Między innymi stalowe obręcze kół 16 cali, klimatyzacja manualna, hamulec antykolizyjny, asystent pasa ruchu, 4 głośniki, bluetooth, tylne i przednie światła LED.

SUV czy pojemny hatchback? Porównujemy Skodę Kamiq i Scalę

Skoda Scala. Dlaczego warto?

Dlaczego Skoda Scala ma szansę stać się hitem w ofercie czeskiej marki? Do 5 podstawowych powodów przemawiających za tym można zaliczyć:

niską cenę - oczywiście biorąc pod uwagę wyposażenie i możliwości bogate wyposażenie w standardzie małe różnice cenowe standardu w stosunku do lepiej wyposażonych wersji i atrakcyjne cenowo pakiety służące do doposażenia auta cztery tryby jazdy i niskie spalanie paliwa w trybie ECO wystarczająco dużą przestrzeń i wygodę jak na samochód rodzinny

SKODĘ SCALĘ MOŻESZ TERAZ KUPIĆ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU. SPRAWDŹ!

O Skodzie Scali, szczególnie w lepiej wyposażonych wersjach, mówi się jako o samochodzie odpowiednim do wszystkiego. Dobrze spisze się jako wyjątkowo praktyczny i użyteczny samochód rodzinny, ale zadowolony z niej będzie też singiel, o ile nie zależy mu bardzo na szczególnie wysokiej sile jednostki napędowej. Design stosunkowo nowego produktu Skody również jest schludny. Nie ma w nim może rewolucyjnych akcentów, ale też nie ma się czego wstydzić. Widać to zresztą po coraz lepszych wynikach sprzedaży Skody Scali.