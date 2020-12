Wielki finał The Best of Moto 2020. Jury i czytelnicy wybrali najlepsze samochody roku

Zakończyła się uroczysta gala plebiscytu The Best of Moto. Z powodów wiadomych musieliśmy przeprowadzić ją inaczej niż w poprzednich latach - wirtualnie na stronie głównej Gazety.pl. Nie daliśmy się jednak powstrzymać. Redakcja Moto.pl wręczyła nagrody najlepszym samochodom 2020 roku. Co ważne, wyróżnienia przyznawane były nie tylko przez dziennikarzy i ekspertów branżowych, ale też przez czytelników, którzy przez dwa miesiące oddawali głosy na samochody nominowane w kategorii głównej i w kategoriach specjalnych.

REKLAMA

TUTAJ ZNAJDZIESZ NASZĄ RELACJĘ Z GALI THE BEST OF MOTO

W tym trudnym dla wszystkich roku 2020, nie zabrakło wielu interesujących premier samochodów. Część z nich zasłużyło na szczególne uznanie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach plebiscytu The Best of Moto. W tym roku zdecydowaliśmy się przyznać nagrody w dwóch dodatkowych kategoriach - Influencer motoryzacyjny roku i Najlepsze działanie reklamowe na polskim rynku. Nasz plebiscyt stale się zmienia odzwierciedlając zmiany zachodzące w świecie motoryzacji i w świecie mediów. A Moto.pl jako jeden z największych serwisów motoryzacyjnych w Polsce, z imponującą dynamiką wzrostu zasięgu jest platformą, która nie tylko te zmiany dostrzega, ale je też skutecznie nagłaśnia i się do nich adaptuje.

- komentuje Tomasz Korniejew, redaktor naczelny Moto.pl i przewodniczący jury.

Nagrodą główną dla głosujących czytelników były dwa skutery Piaggio Liberty 50.

Nagrody The Best of Moto 2020 fot. Moto.pl

The Best of Moto 2020 - wielki zwycięzca

Główną nagrodę, czyli tytuł The Best of Moto, otrzymała Skoda Octavia. Auto zdobyło uznanie zarówno internautów, jak i jurorów tegorocznej edycji plebiscytu. Co na jego temat mówią dziennikarze Moto.pl?

Tomasz Korniejew, redaktor naczelny Moto.pl: W tym roku zadebiutowało wiele wspaniałych samochodów, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Skoda Octavia to pojazd bardzo ważny z perspektywy polskiego rynku i nie ukrywam, że to też miało w tym roku znaczenie dla jurorów. Najnowsza generacja modelu łączy w sobie przestronne wnętrze, najnowsze technologie z zakresu bezpieczeństwa, czy komunikacji pojazdu z internetem i urządzeniami mobilnymi, a także nowoczesne jednostki napędowe, w tym układy hybrydowe typu plug-in. To wszystko sprawia, że najnowsza generacja Skody Octavii to z naszej perspektywy najważniejsza premiera motoryzacyjna na polskim rynku w 2020 r.

Zuzanna Krzyczkowska, dziennikarka Moto.pl: Skoda Octavia to samochód, który przez lata zdążył na dobre zadomowić się na rynku motoryzacyjnym. Nowa wersja jest tak samo praktyczna i wygodna jak poprzednia, ale jednocześnie dostała dużo rozwiązań z zakresu technologii i bezpieczeństwa, które do tej pory były zarezerwowane raczej dla wyższych klas. Dlatego moim zdaniem ten model ma duże szanse jeszcze bardziej zjednać sobie kierowców.

Łukasz Kifer, dziennikarz Moto.pl: Cieszę się, że wygrała Octavia, bo to synonim samochodu dla Europejczyka. Nie z przyszłości ani przeszłości tylko takiego, jakiego potrzebuje teraz. Jest praktyczna, dopracowana i ma dużo wersji napędowych do wyboru, ale niczym nie szokuje. Chyba, że imponująco wysokim poziomem, na który wzniosły się samochody marki Skoda. To kolejny dowód, że powinniśmy brać przykład z Czechów i zazdrościć im zdrowego rozsądku.

Filip Trusz, dziennikarz Moto.pl: To niby wciąż ta sama Octavia - wzór przestronnego samochodu kompaktowego. A jednak nie do końca. Nowa generacja wyraźnie zmienia wizerunek modelu i pozycjonuje go pół półki wyżej. Nie doceniamy tu już tylko centymetrów i litrów. Octavia po prostu budzi sympatię. Nabrała swojego charakteru i osobowości. Ładna, nowoczesna, dobrze wykonana... Nie zdziwi mnie wcale, jak w kolejnych latach nie da się strącić z podium najpopularniejszych samochodów w Polsce.

Zwycięzca The Best of Moto 2020 fot. Moto.pl

The Best of Moto 2020 - zwycięzcy w kategoriach specjalnych

Oprócz nagrody głównej podczas gali wręczaliśmy również statuetki w 11 kategoriach specjalnych, w których o wyróżnieniach decydowali wyłącznie internauci

Najlepszym samochodem miejskim w 2020 roku okazał się Fiat 500 Hybrid.

Najbardziej praktycznym modelem – Toyota Corolla Trek.

Najlepszym samochodem rodzinnym – Mercedes-Benz GLB.

Najlepszym samochodem uniwersalnym – Kia Sorento.

W kategorii mały samochód dla aktywnych zwyciężył Peugeot 2008.

W kategorii samochód luksusowy – Audi S8.

W kategorii samochód sportowy – Porsche 911 Turbo S.

Za samochód legendę internauci uznali Volkswagena Californię.

Wśród aut z napędem alternatywnym docenili Hondę e.

Innowacją motoryzacyjną 2019 roku okazała się pierwsza ciężarówka na wodór – Hyundai XCIENT Fuel Cell.

Z kolei Influencerem roku wybraliście Bartosza Ostałowskiego.

The Best of Moto 2020 fot. Moto.pl

The Best of Moto 2020 - kategorie eksperckie.

Bardzo ważną częścią naszego plebiscytu są cztery kategorie eksperckie, w których o zwycięzcach decydują jurorzy. Do każdej kategorii wybraliśmy oddzielne grono ekspertów z danej dziedziny. Oto zwycięzcy:

Społeczna odpowiedzialność biznesu - Wypożyczalnia choinek Volvo.

Produkt finansowy roku - Oferta Lease&drive 1% „bez VAT” dedykowana samochodom hybrydowym i elektrycznym Mercedes-Benz Financial Services.

Design Moto - Honda e.

Działanie reklamowe na polskim rynku - Porsche #żeby nie kusiło

Organizatorem plebiscytu The Best of Moto jest Moto.pl, jeden z czołowych serwisów motoryzacyjnych w polskim internecie należący do portalu Gazeta.pl, którego redakcja codziennie dzieli się z tysiącami fanów motoryzacji informacjami, testami, opiniami i poradami na temat samochodów.

Dziękujemy, że byliście z nami. Widzimy się za rok! - redakcja Moto.pl

Podziękowanie dla partnerów The Best of Moto fot. Moto.pl