Nowy Mercedes CLA zachwyca! Sportowa wersja klasy A o dynamicznej stylistyce

Mercedes-Benz uznawany jest za jedną z najstarszych marek w kategorii samochodów osobowych. Ta niemiecka firma założona została w 1881 roku i na swoim koncie ma wiele rozpoznawalnych i kultowych linii aut. W 2013 roku zadebiutował model CLA pierwszej generacji - pierwsze auta z tej serii nazywane były "czterodrzwiowymi coupe".

Mercedes CLA - ogólna charakterystyka aut tej serii

Pierwsza generacja CLA zaczęła być produkowana w 2013 roku. Samochody tej linii wyróżniają się przede wszystkim bardzo niskim współczynnikiem oporu powietrza, ustanawiając tym samym rekord aerodynamiki. Wynik 0,23 był nie tylko najlepszą wartością uzyskaną przez Mercedesa, ale ogólnie przez samochody seryjne. Wszystkie modele CLA cechują się bardzo niskim współczynnikiem oporu aerodynamicznego, dzięki czemu jazda takim autem nie wpływa na wzrost spalania i nasilenia szumów powietrza opływającego karoserię, przekłada się natomiast na zwiększenie prędkości maksymalnych.

Na standardowe wyposażenie Mercedesów CLA składa się:

ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,

Trzystopniowy ESP - system, który przyhamowuje koła i redukuje moment obrotowy z silnika w razie poślizgu,

ASR - system kontroli trakcji, którego celem jest zapobieganie ślizgania się kół podczas ruszania i przyspieszania,

CPA - system zapobiegania kolizjom sprzężony z adaptacyjnym asystentem układu hamulcowego,

Distronic Plus – system utrzymujący automatyczny odstęp od poprzedzającego auta,

Adaptive Brake z funkcją Hold - system osuszania tarcz hamulcowych i asystent ruszania na wzniesieniu,

Adaptacyjne światło hamowania i aktywne oświetlenie wypadkowe, czujnik świateł, światła do jazdy dziennej, tylne lampy wykonane w technologii LED,

Elektryczny hamulec postojowy, BAS - asystent układu hamulcowego ze wspomaganiem siły hamowania,

Sześcio-głośnikowy system audio,

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, kierunkowskazy w technologii LED.

Dodatkowo samochód można wyposażyć w system parktronic, system Drive Kit Plus, pakiet antykradzieżowy, reflektory przeciwmgielne, kamerę cofania, Bluetooth, elektrycznie odsuwany panoramiczny dach i wiele innych systemów.

Mercedes CLA 2015 w wersji Shooting Brake to auto, którego produkcja rozpoczęła się pod koniec 2014 roku. Stało się najmniejszym kombi wśród pojazdów tej niemieckiej marki. Oferowany jest w aż pięciu wersjach silnikowych: trzech benzynowych oraz dwóch wysokoprężnych.

Nowy Mercedes CLA - auta drugiej generacji

Mercedes-Benz CLA II to auta drugiej generacji, zaprezentowane po raz pierwszy w 2019 roku. Tym razem firma zdecydowała się na całkowicie odrębny wygląd nadwozia. CLA II, w porównaniu do modeli pierwszej generacji, są dłuższe, szersze i większe w środku. Mają też wyraźniej zarysowane reflektory oraz podłużne lampy z tyłu auta. Samochody te są wzorem stylistycznym, którym będą podążać kolejne modele Mercedesa.

Mercedesy CLA doceniane są za to, że łatwo się je prowadzi, co pomaga także osobom, które nie czują się zbyt pewnie za kierownicą. Zużycie paliwa zależy od stylu jazdy, ale nie różni się od wyników innych aut w podobnej klasie. Z zalet wymieniana jest:

szybka i płynna skrzynia biegów,

większy rozstaw kół, które przekładają się na większą stabilność poprzeczną,

aktywny tempomat, który zwalnia przed rondami i zakrętami,

asystent zmiany pasa ruchu, który powstrzymuje przed wjechaniem w inne auto przy zmianie pasa,

pojemny bagażnik,

sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami,

reflektory halogenowe ze światłami LED.

Mercedes CLA II sprzedawany jest w wersjach kombi i coupe. Mercedes CLA Shooting Brake to kompaktowe kombi, które przede wszystkim oferuje funkcjonalny i pojemny bagażnik. Auto jest bardzo pakowne, ma zwiększoną przestrzeń nad linią dachu oraz powiększone otwory drzwiowe w porównaniu do wcześniejszych modeli. Bagażnik mieści około 495 litrów, czyli o 25 litrów więcej od klasycznego CLA. Przy przewożeniu dużych ładunków możliwe jest przestawienie oparcia kanapy, zyskując tym samym pojemność do 100 litrów. Wyprofilowane fotele zapewniają komfort jazdy, a sportowe (obniżone, utwardzone) zawieszenie gwarantuje bezpieczne prowadzenie auta w każdych warunkach.

Mercedes CLA Coupe to jeden z najmniejszych modeli Mercedesa, chociaż nie brakuje w nim najnowszych rozwiązań technologicznych. Model ten wybierany jest najczęściej przez młodszych klientów. Czterodrzwiowe coupe cechuje połączenie sportowych linii, wąskich reflektorów i dwuczęściowych tylnych świateł. Zwiększony rozstaw kół, niższy środek ciężkości i zawieszenie dają dużą stabilność jazdy, zmniejszają hałas oraz wibracje. Dostępne są także systemy wspomagania jazdy, czujniki i kamery, które zwiększają poziom bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

Ceny Mercedesa CLA zależą od wybranego modelu, silnika oraz dodatków, na które się zdecydujemy. W wersji podstawowej Shooting Brake można kupić już za 140 tysięcy złotych. Przy dużej ilości dodatków cena może wzrosnąć do 290 tys. złotych. Ceny CLA Coupe zaczynają się od 134 tys. złotych, a kończą na 284 tys. złotych.

