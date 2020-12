Ta nowa Toyota Yaris w hybrydowej wersji to niesamowity wygląd i oszczędność! Pali w mieście 3,5 litra!

Toyota Yaris - od ponad dwudziestu lat na drogach

Chociaż pierwszy model Toyoty Yaris wyjechał z salonu już dość dawno temu i od razu osiągnął sukces, to japońska marka bardzo dba o to, żeby nie spocząć na laurach. Każda kolejna generacja poprawia jeden z najlepiej sprzedających się samochodów segmentu B. Dowodem tego jest właśnie hybrydowa wersja samochodu, sprzedawana w ramach jego czwartej generacji. Toyota Yaris ma świetne wyniki sprzedażowe na tle konkurencji. W 2019 roku kupiono 12 070 nowych egzemplarzy tego modelu. To drugi wynik w ramach oferty marki, gdzie poza zasięgiem była tylko Toyota Corolla (20 895 egz.). Chociaż Toyota Yaris nie zyskała w stosunku do 2018 roku tak dużego przyrostu sprzedanych aut, jak Corolla (172%), to zwiększenia o 9,2% mógłby pozazdrościć jej niejeden model wśród konkurencji.

REKLAMA

TOYOTA YARIS MA NOWY CENNIK. PRZEWIDZIANO SPORY RABAT

Toyota Yaris, czyli przepis na sukces. Rewolucyjna czwarta generacja już w Polsce

Toyota Yaris Hybrid dołącza do innych modeli marki

Warto podkreślić, że wśród aut sprzedawanych przez Toyotę jest bardzo wysoki odsetek samochodów o napędzie hybrydowym. W 2019 r. sprzedano ich 20 036, co stanowiło 39% całkowitej sprzedaży japońskiej marki w Polsce. W pierwszej trójce znalazły się:

Nowa Toyota Yaris Hybrid, zbierająca bardzo dobre opinie, będzie miała okazję dołączyć do grona dobrze się sprzedających hybryd Toyoty. Już dzisiaj wróży się jej miejsce na podium w kolejnych rankingach.

TOYOTA YARIS MA NOWY CENNIK. PRZEWIDZIANO SPORY RABAT

Jaka jest hybrydowa Toyota Yaris 2020?

Nowa Toyota Yaris 2020 to pięciodrzwiowy hatchback, który chwalony jest przede wszystkim za poprawiony w stosunku do poprzedniczek design, większą przestrzeń w środku i zużycie paliwa, które określa się jako ekstremalnie niskie nawet na 3,5 l / 100 km.

Wymiary samochodu to 394 cm długości przy 174,5 cm szerokości i 147 cm wysokości. Rozstaw osi to 256 cm, zaś w bagażniku można pomieścić 286 l. W nowej Toyocie Yaris 2020 przewidziano do wyboru trzy warianty silnika - dwie jednostki benzynowe o mocy 72, 125 KM i hybrydę. W ostatnim przypadku mowa o 1.5 Hybrid o mocy 116 KM z przekładnią bezstopniową e-CVT. Czas potrzebny, by przyspieszyć do 100 km/h to 9,7 s. Maksymalna prędkość - 175 km/h. Nowa Toyota Yaris 2020 z napędem hybrydowym spala według producenta 3,8-4,9 l / 100 km.

Zobacz wideo Nowa Toyota Yaris już na polskich drogach

Ile kosztuje Toyota Yaris w wersji hybrydowej?

Wersja nowej Toyoty Yaris z silnikiem hybrydowym kosztuje odpowiednio:

76 900 zł - wersja Active (z silnikiem benzynowym 58 900 zł)

77 900 zł - wersja Comfort (59 900 zł)

88 900 zł - wersje Selection Elegant i Selection Style (74 900 zł)

89 900 zł - wersja Premiere Edition (75 900 zł)



TOYOTA YARIS MA NOWY CENNIK. PRZEWIDZIANO SPORY RABAT

TNGA, czyli cztery litery, które zmieniają zasady gry w segmencie B

Jak prezentuje się standardowe wyposażenie Active?

Standardowe wyposażenie nowej Toyoty Yaris jest stosunkowo bogate. Znajdziemy w nim felgi stalowe 15 cali, klimatyzację automatyczną jednostrefową (w przypadku napędu hybrydowego), system wykrywania pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu, układ rozpoznawania znaków drogowych, system wykrywania zmęczenia kierowcy, tempomat adaptacji i system łatwego mocowania fotelików dziecięcych Isofix. Wewnątrz czeka tapicerka materiałowa, kolorowy wyświetlacz tablicy wskaźników 4,2 cala i system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 7 cali. Auto jest też wyposażone w dwa głośniki, port USB, interfejsy Android Auto i Apple CarPlay.

TOYOTA YARIS MA NOWY CENNIK. PRZEWIDZIANO SPORY RABAT