Tym popularnym kompaktem będziesz mógł teraz jeździć bezgłośnie! Renault Megane po liftingu

Renault Megane - ćwierć wieku kariery

Zaprezentowane w 1995 r. na targach we Frankfurcie Renault Megane odniosło sukces, którego pewnie się nie spodziewano. Francuski kompakt w każdej z generacji otrzymywał wiele innowacji, co było jednym z powodów dobrych wyników sprzedaży. Czwarta generacja obowiązuje od 2015 r. Ważne, że zaprojektowano ją według nowych zasad stylistycznych, z gamy modeli zniknął trzydrzwiowy hatchback, powrócił za to sedan. Modernizacja z 2020 roku to nie tylko zmiany stylistyczne, ale też włączenie do oferty hybrydy plug-in. Sama marka reklamuje swój nowy produkt jako auto, które odnosi ''sukces dzięki technologii'', warto więc zwracać uwagę na ten aspekt.

Nowe Renault Megane

Trzeba przyznać, że lista zmian w zakresie designu nie jest zbyt długa. Przede wszystkim dodano nowe reflektory i tylne światła, w zakresie bezpieczeństwa zaktualizowano systemy. Przede wszystkim chodzi o zastosowanie hybrydowego napędu typu plug-in, który daje autu nowe możliwości. Jakie są wymiary nowej Renault Megane? W przypadku wersji hatchback liczy sobie 435 cm długości przy 181,4 cm szerokości i 144,7 cm wysokości. Rozstaw osi to 266,9 cm. Pojemność silnika, wynosząca 402 l, może zostać zwiększona poprzez złożenie foteli do 1247 l. Potencjalni klienci otrzymują do wyboru pięć różnych jednostek napędowych. Należą do nich trzy napędy benzynowe, jeden wysokoprężny i wspominaną hybrydę plug-in, która obecnie występuje tylko w wersji Grandtour. Silniki benzynowe 1.0 i 1.3 dostępne są w wersjach o mocy 115, 140 i 159 KM. Jednostka wysokoprężna o mocy 115 KM występuje w dwóch wersjach różniących się m.in. skrzynią biegów.

Napęd hybrydowy 1.6 E-Tech Plug-In o mocy 160 KM, dostępny jest z automatyczną przekładnią Multi-Mode, zapewnia przyspieszenie do 100 km w 9,8 s. Maksymalna prędkość to 182 km/h. Uśrednione zużycie paliwa to 1,3 - 1,6 l/100 km. Wyłącznie na napędzie elektrycznym można przejechać dość długi dystans, bo 54 km.

Renault Megane 2020. Ile kosztuje?

Ceny Renault Megane 2020 po liftingu zaczynają się od 75 900 zł. Za wersję z silnikiem plug-in trzeba zapłacić 131 900 zł w wersji Zen, 138 900 zł w opcji Intens i 144 400 zł (R.S. Line). W każdej opcji za wersję Grandtour, czyli kombi, dopłacimy 4000 zł.

Jak wygląda wyposażenie nowego Renault Megane?

Podstawowa wersja Life jest dość bogato wyposażona. Decydując się na jej zakup, otrzymujemy m.in. stalowe obręcze kół 16 cali, klimatyzacja manualna i ABS wyposażone w technologię wspomagającą przy nagłym hamowaniu. Trzeba przyznać, że systemy związane z bezpieczeństwem zostały uaktualnione i rozbudowane. Znajdziemy więc w ofercie także system dynamicznej kontroli toru jazdy, system kontroli ciśnienia w oponach, ogranicznik prędkości czy elektryczne wspomaganie układu kierowniczego. Poza tym w podstawowej wersji są dostępne system mocowania fotelika Isofix, nowoczesny komputer pokładowy, światła przednie Full LED, radioodtwarzacz cyfrowy, czerwona tonacja wnętrza i materiałowa tapicerka. Lepiej wyposażone wersje oczywiście wymagają dopłaty. Mowa o Renault Megane:

Zen - 81 900 zł

Intens - 91 900 zł

R. S. Line - 97 400 zł

