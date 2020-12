Tak wygląda BMW serii 4! Sportowe linie i opływowy kształt robi wrażenie!

BMW seria 4 - wygląd, który wzbudza dyskusje

W przypadku nowego BMW serii 4 pojawiają się bardzo skrajne opinie, dotyczące wyglądu. Z uwagi na bardzo wyeksponowaną atrapę chłodnicy spotyka się nawet porównanie do ''olbrzymiej wiewiórki''. Z pewnością obok jego wyglądu trudno przejść obojętnie. Prawdopodobnie duża ingerencja w wygląd tego auta klasy średniej była spowodowana chęcią odróżnienia go od serii 3. BMW serii 4 miało otrzymać bardziej sportowy charakter i tak właśnie się stało. Chciano też rywalizować nietuzinkowym wyglądem z konkurencją. No i nie można też pominąć oczywistych nawiązań do klasycznych modeli z przed lat. Wreszcie - chodziło o to, aby przypodobać się klientom, których gusta wcześniej badano pod kątem ulubionego designu. Efekt jest taki, że niektórych auto będzie przyciągać, inni skupią się raczej na możliwościach drzemiących wewnątrz niego. Sylwetka samochodu jest masywna, co widać zwłaszcza po przodzie, który będzie się różnił w zależności od zakupionego wariantu. Oczywiście tak, jak można się było spodziewać, samochód posiada ogromnych rozmiarów grill.

Główną konkurencję dla BMW serii 4 stanowią Audi A5 i Mercedes klasy C Coupe.

BMW seria 4: dane techniczne

Dane techniczne BMW serii 4 będą się oczywiście różnić od poprzednich wersji już na poziomie wymiarów. Teraz auto liczi 4,77 m długości i 1,852 cm szerokości bez lusterek. Wzmocnienie struktury nadwozia, obniżenie środka ciężkości i zwiększenie rozstawu tylnej osi ma prowadzić do lepszego prowadzenia auta. Zainwestowano też w amortyzatory lepiej tłumiące odbicia.

Jakie silniki znajdą się w ofercie dla samochodu? Przede wszystkim należy wspomnieć o M440i xDrive z trzylitrowym silnikiem R6 zasilanym przez silnik elektryczny (48 V). Dzięki układowi miękkiej hybrydy daje się wytworzyć moc na poziomie 374 KM + 11 KM. Przy napędzie na cztery koła można liczyć na przyspieszenie 4,5 s do 100 km/h. Największym problemem jest jednak cena, czyli to, że za BMW M440i xDrive zapłacimy w naszym kraju 309 900 zł. Mimo wszystko będzie to topowa wersja BMW serii 4 w pierwszym okresie sprzedaży, za którą przemawiać będzie duża moc i możliwość łatwego przyśpieszenia do maksymalnej prędkości 250 km/h.

Znacznie tańsze są wersje benzynowe i z silnikiem Diesla (dwie ostatnie):

BMW 420i o mocy 184 KM kupimy od 189 900 zł

BMW 430i o mocy 258 KM jest do kupienia w cenie od 212 900 zł

BMW 420d o mocy 190 KM kosztuje przynajmniej 204 900 zł

BMW 420d xDrive o mocy 190 KM to wydatek rzędu przynajmniej 214 900 zł

Oferta silników wysokoprężnych ma być rozbudowywana. Fanów musi cieszyć, że w nowej odsłonie BMW serii 4 do wyboru będzie tak szeroka gama jednostek napędowych.

Wyposażenie BMW serii 4

W środku między innymi ekran 12,3 cala zastępujący analogowe wskaźniki i 10,25 cala do obsługi multimediów. Postarano się o wykończenie wnętrza lepszej jakości materiałami, w standardzie znalazły się nowe sportowe fotele, co jest przyjemnym zaskoczeniem. Wnętrze jest lepiej wyciszone, całość wyposażona w nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

BMW seria 4 M - pakiet. Kiedy pojawi się na rynku?

Sprzedaż BMW serii 4 w nowej odsłonie rozpoczęła się jesienią 2020 r. Najmocniejsze modele, w tym BMW M4 z silnikiem 500 KM, pojawią się na rynku wiosną 2021 r. Spodziewać się trzeba dwóch pakietów. Mocniejszy zostanie wyposażony w automatyczną przekładnię i napęd xDrive, słabszy zaś w napęd na tylną oś i ręczną skrzynię biegów.

BMW seria 4: leasing

Nowe BMW serii 4 dostępne w wariantach Coupe, Gran Coupe i Cabrio jest już oferowane w leasingu. Może to być gratka szczególnie dla klientów firmowych, którzy chcieliby mieć w swojej flocie przestronne auto o sportowym designie proponowane przez niemiecką markę.

