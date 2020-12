TOP 5 samochodów w leasingu do 1000 złotych! Sprawdzamy najlepsze oferty dilerów

Leasing samochodu do 1000 zł, czyli metoda na nowy model

Leasing samochodu to od lat bardzo popularna metoda na posiadanie nowego modelu za niewielkie miesięczne raty. Czasy, kiedy auto nabywaliśmy za gotówkę lub na wysokoprocentowy kredyt pomału odchodzą do lamusa. Nie oznacza to wcale, że w takiej formule pojazdów nie można kupować. Chodzi jedynie o metodę, dzięki której nasz domowy budżet nie ucierpi zanadto, a jednocześnie będziemy mogli jeździć nowym, bezpiecznym i komfortowym autem. Jeszcze do niedawna oferta leasingowa zarezerwowana była wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jednak zarówno dealerzy samochodowi, jak i firmy leasingowe coraz częściej proponują tego rodzaju metodę "wypożyczenia" na jakiś czas auta również osobom prywatnym.

Leasing samochodu - wszystko, co musisz wiedzieć!

Podstawową zaletą tego rodzaju rozwiązania jest możliwość jazdy nowym samochodem w zamian za comiesięczne - z góry ustalone - raty, a po skończeniu się okresu umowy leasingowej (trwającej z reguły 2,3 lub 4 lata), istnieje szansa na wykup auta na własność, oddania go lub wymiany na inny model. Oczywiście warto pamiętać o tym, że na czas trwania leasingu nie jesteśmy właścicielami auta, często musimy opłacać ubezpieczenie niejako narzucone nam przez "wypożyczającego" i ustalić roczny limit kilometrów, jakie będziemy pokonywać naszym nowym pojazdem, jednak oferty są tak różnorodne i zachęcające, że zapewne uda nam się znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Z reguły firmy, które zajmują się leasingiem aut - przy ustalaniu miesięcznej raty - będą brały pod uwagę:

wartość auta

wysokość wkładu własnego, a warto podkreślić, że w wielu przypadkach ten może wynosić 0 zł, choć z reguły 30 procent gwarantuje dobrą ofertę

okres obowiązywania umowy leasingowej, np. 48 miesięcy

deklarowany roczny przebieg, np. 20 000 km rocznie

Na tej podstawie nawet przy budżecie nie przekraczającym 1000 zł z powodzeniem wynegocjujemy dobrą ofertę leasingu samochodu.

Finansowanie samochodu - raty, leasing, kredyt. Co wybrać?

Leasing auta do 1000 zł, czy TOP 5 samochodów w leasingu do 1000 zł

Leasing auta do 1000 zł to oferta, na jaką z powodzeniem będzie mogło sobie pozwolić wielu z nas. Co więcej za taką kwotę miesięcznie naprawdę jest w czym wybierać. Zastanawiacie się, co oferują dealerzy samochodowi za takie pieniądze? Prześledźmy kilka wybranych propozycji, dzięki którym zapewne utwierdzicie się w przekonaniu, że leasing dobrego auta za 1000 zł miesięcznie jest jak najbardziej realny:

Volkswagen T-Roc - przy umowie leasingowej zawartej na 36 miesięcy, wpłacie własnej w wysokości 10 procent wartości auta oraz limicie 20 000 km rocznie - można mieć już za 894 zł miesięcznie

Volkswagen T-Cross Crossover - przy umowie leasingowej zawartej na 24 miesiące, wpłacie własnej w wysokości 10 procent wartości auta oraz limicie 20 000 km rocznie daje ratę już od 846 zł

Volkswagen Golf Variant - przy umowie leasingowej zawartej na 36 miesięcy, wpłacie własnej w wysokości 10 procent wartości auta oraz limicie 20 000 km rocznie - to wydatek w wysokości 883 zł za miesiąc

Hyundai Kona - przy umowie leasingowej zawartej na 60 miesięcy, wpłacie własnej w wysokości 20 procent wartości auta oraz limicie 20 000 km rocznie - to miesięczna rata w wysokości 992 zł

Seat Arona - przy umowie leasingowej zawartej na 72 miesiące, wpłacie własnej w wysokości 10 procent wartości auta oraz limicie 20 000 km rocznie - to rząd wielkości 980 zł miesięcznie

