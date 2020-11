Zimowe pułapki. Mamy całą listę, ale najgroźniejsze są te, których wcale nie widać

Zima co roku zaskakuje drogowców. Kierowców również. Dlatego postanowiliśmy ją tym razem ubiec i przygotować dla was krótki, zimowy cykl "Nie daj się zaskoczyć". Znajdziecie w nim praktyczne porady i odpowiedzi na najczęściej padające pytania. Cykl podzieliliśmy na cztery tematy: przygotowania, mandaty, pułapki oraz patenty. Za wcześnie? Meteorolodzy biją na alarm - pierwsze uderzenie zimy czeka nas w najbliższych dniach.

REKLAMA

Pogoda w Polsce. Nadchodzi atak zimy. Śnieg i fala zimna w całym kraju

Jak rozpoznać, czy droga jest pokryta warstwą lodu?

Gołoledź to wyjątkowo groźne zjawisko, które może doprowadzić do poważnego wypadku. Uważać muszą nie tylko kierowcy, ale także piesi, bo lód często pojawia się również na chodnikach. Wystarczy delikatny przymrozek, by czarna jezdnia pokryła się warstwą lodu.

Jej dostrzeżenie jest bardzo trudne. Aby wychwycić niebezpieczeństwo, należy bacznie obserwować asfalt. Jeśli jego powierzchnia odbija światło, zarówno naturalne jak i sztuczne, wtedy zachodzi duże prawdopodobieństwo oblodzenia. Ponadto, warto również patrzeć na otoczenie. Lód pojawi się na przydrożnym płocie, drzewach i znakach. Jeśli kierowca poczuje się niepewnie, powinien co pewien czas delikatnie przyhamować na prostym odcinku i sprawdzić reakcję auta. Jeżeli pojazd zacznie się ślizgać, wątpliwości zostaną rozwiane. Temu zjawisku będzie też towarzyszyć "luz" w układzie kierowniczym i brak szumu generowanego przez toczące się koła.

Zimowe przygotowania. Dziewięć prostych punktów i nie dasz się zaskoczyć zimie

Jak się zachować na oblodzonej nawierzchni?

Jeżeli okaże się, że poruszamy się po oblodzonej nawierzchni, unikajmy gwałtownych reakcji. Szybkie ruchy kierownicą czy nagłe hamowanie doprowadzą do wpadnięcia w poślizg. Przede wszystkim starajmy się ostrożnie zmniejszyć prędkość. Hamulce zapewne okażą się nieskuteczne, więc najlepszy sposób na zwolnienie to redukowanie biegów i zdejmowanie nogi z gazu. W niektórych sytuacjach pomocny okaże się zjazd na zaśnieżone pobocze. Na śniegu opony odzyskają kontakt z podłożem, co przywróci hamulcom częściową skuteczność. Ta metoda sprawdzi się tylko przy małych prędkościach.

Gdzie spodziewać się gołoledzi?

Są miejsca, gdzie oblodzenie na jezdni występuje wyjątkowo często. Informują też o tym stosowne znaki przy drodze. Uważać należy przede wszystkim w okolicy zbiorników wodnych, rzek i mokradeł, gdzie powietrze ma znacznie większą wilgotność. Tam nawierzchnia zamarza najszybciej. Niebezpieczne są też obszary zalesione, pagórkowate, mosty, wiadukty i tunele.

W miastach drogi są regularnie odśnieżane i posypywane solą. Podobnie autostrady i trasy ekspresowe. Niebezpiecznej robi się na mniej uczęszczanych szlakach. Dlatego warto pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości względem poprzedzającego pojazdu, by dać sobie sporo czasu na reakcję i ewentualne manewry. Kluczem do względnego bezpieczeństwa będzie również maksymalny poziom koncentracji. Jeśli jednak dojdzie do poślizgu i kierowca zda sobie sprawę, że opanowanie go jest niemożliwe, należy szukać możliwie najbardziej miękkiego "lądowania". Im mniejsza prędkość, tym skutki będą mniej dotkliwe. Zdecydowanie lepiej zakończyć podróż w zaspie, niż na latarni, drzewie lub innym samochodzie.

Zobacz wideo Wypadek w Mrągowie. Ucieczka pijanego kierowcy skończyła się na drzewie

Najważniejsze - zwolnij i zachowaj najwyższą ostrożność!

Podczas trudnych warunków jazda powinna odbywać się z zachowaniem najwyższej ostrożności, a samochody powinny poruszać się z bezpieczną - niską prędkością. - Dla kierowców najważniejsze jest to, że jeśli nie ma oznakowania (bądź jest niewidoczne) obowiązują ogólne zasady Prawa o ruchu drogowym - jak obowiązek ruchu prawostronnego czy zasada pierwszeństwa przejazdu, szczególnej ostrożności, ograniczonego zaufania, itp. - tłumaczy w rozmowie z Moto.pl policjant z Komendy Głównej Policjant.

Śnieg zasypał linie i znaki - co robić?

Jeżeli będziemy stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego, zwolnimy i zachowamy najwyższą ostrożność, to nie powinniśmy mieć problemu z rozeznaniem się w sytuacji. Nawet jeżeli nie zauważamy np. podwójnej linii ciągłej, to jadąc wolno i uważnie przyglądając się drodze, szybko naprawimy swój błąd, nie powodując zagrożenia na drodze. - Co do zasady, za każdym razem, gdy mamy do czynienia z oznakowaniem poziomym, w sąsiedztwie stoi znak pionowy, który dodatkowo określa sytuację na drodze. Jeżeli linie są zakryte śniegiem, kierowca powinien dać sobie czas na to, by przyjrzeć się znakom pionowym - podkreśla policja.

Najważniejsze znaki na drodze mają charakterystyczny kształt, dzięki czemu rozpoznamy je nawet jeżeli są zasypane śniegiem. Znak STOP czy te informujące o pierwszeństwie trudno pomylić z innymi.

Zimowe mandaty. Jeden to mit, ale reszta jest prawdziwa. I może być bardzo dotkliwa

Inne zimowe pułapki na kierowców - jak się przed nimi bronić?

Zasypany próg zwalniający - tutaj obrona jest tylko jedna - jeżeli jedziemy drogą całkowicie zasypaną przez śnieg, to musimy jechać wolno. Szybka jazda to niebezpieczeństwo nie tylko dla nas, innych kierowców i pieszych, ale także naszego samochodu.

- tutaj obrona jest tylko jedna - jeżeli jedziemy drogą całkowicie zasypaną przez śnieg, to musimy jechać wolno. Szybka jazda to niebezpieczeństwo nie tylko dla nas, innych kierowców i pieszych, ale także naszego samochodu. Niewidoczne przejście dla pieszych - raz jeszcze, musimy jechać wolno i przypatrywać się znakom. Jeżeli widzimy pieszego, który szykuje się do przejścia przez jezdnię, to lepiej go przepuścić.

- raz jeszcze, musimy jechać wolno i przypatrywać się znakom. Jeżeli widzimy pieszego, który szykuje się do przejścia przez jezdnię, to lepiej go przepuścić. Mandat za odśnieżanie przy włączonym silniku - podczas postoju silnik w naszym aucie może pracować tylko przez minutę. Jeżeli działa dłużej, to ryzykujemy mandat w wysokości 100 zł. Odśnieżać powinniśmy więc przy wyłączonym silniku.

- podczas postoju silnik w naszym aucie może pracować tylko przez minutę. Jeżeli działa dłużej, to ryzykujemy mandat w wysokości 100 zł. Odśnieżać powinniśmy więc przy wyłączonym silniku. Zasypany trawnik - może się zdarzyć, że zaparkujemy na trawniku, o którym nie wiemy. Jeżeli jest szczelnie zasypany, to funkcjonariusze nie powinni nas ukarać mandatem. Jednak, kiedy zorientujemy się o pomyłce, powinniśmy od razu przestawić auto.

- może się zdarzyć, że zaparkujemy na trawniku, o którym nie wiemy. Jeżeli jest szczelnie zasypany, to funkcjonariusze nie powinni nas ukarać mandatem. Jednak, kiedy zorientujemy się o pomyłce, powinniśmy od razu przestawić auto. Parkowanie na chodniku - co się stanie kiedy zaparkujemy na chodniku, którego nie widać? Sytuacja analogiczna do tej z trawnikiem - ewentualny mandat zależy od oceny policjanta lub strażnika miejskiego. W prawdziwą śnieżycę nie powinniśmy dostać mandatu. Pamiętajcie jednak, żeby zawsze zostawić pieszym 1,5 m miejsca na swobodne przejście.

- co się stanie kiedy zaparkujemy na chodniku, którego nie widać? Sytuacja analogiczna do tej z trawnikiem - ewentualny mandat zależy od oceny policjanta lub strażnika miejskiego. W prawdziwą śnieżycę nie powinniśmy dostać mandatu. Pamiętajcie jednak, żeby zawsze zostawić pieszym 1,5 m miejsca na swobodne przejście. Droga jest bardzo wąska przez śnieg i zaspy - droga może się stać na tyle wąska, że dwa mijające się samochody uderzą w siebie. W takiej sytuacji pamiętajmy o zasadzie szczególnej ostrożności. Widząc zwężenie i jadący samochód z naprzeciwka najlepiej mocno zwolnić albo w ogóle się zatrzymać i przepuścić pojazd. Unikniemy wtedy niepotrzebnego ryzyka.

Obostrzenia dla kierowców. Zapomnij o maseczce, ale policz osoby w aucie. A co z oponami?

Nie rozpoznałem zasypanego znaku i popełniłem błąd. Policjant chce mnie ukarać mandatem. Co robić?

Podczas śnieżycy może się okazać, że nie będziemy w stanie rozpoznać znaku i popełnimy błąd. Przykładowo, nie zauważymy zakazu skrętu w prawo i wjedziemy pod prąd w ulicę jednokierunkową. Jeżeli stosujemy się do wymienionych powyżej zasad, jedziemy wolniej i uważniej przyglądamy się drodze, to powinniśmy błyskawicznie rozpoznać pomyłkę i jak najszybciej naprawić swój błąd.

Co jeśli w takiej sytuacji natkniemy się na patrol policji? W większości przypadków policjant po prostu zwróci nam uwagę i skończy się co najwyżej na pouczeniu. Możemy jednak trafić na nadgorliwego stróża prawa, który zdecyduje się nas ukarać mandatem. Doradzamy więc nie przyjmować takiego mandatu i telefonem komórkowym udokumentować, że znak, którego nie rozpoznaliśmy, był całkowicie zasypany śniegiem. Jeżeli rzeczywiście linie i znaki były niewidoczne, to sąd powinien stanąć po naszej stronie. Co dokładnie robić w sytuacji, w której nie zgadzamy się z mandatem, opisaliśmy w tym miejscu:

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z mandatem? Pod żadnym pozorem go nie podpisuj