TOP 3 wersje Toyoty RAV4, które chcemy mieć! Hybryda, benzyna czy plug-in?

Toyota RAV4 - krótka historia pojazdu

Po raz pierwszy Toyota RAV4 została zaprezentowana w 1994 r. Od tamtego czasu auto przeszło bardzo gruntowne zmiany, które mocno zmieniły jego charakter. Ostatecznie stało się SUV-em klasy średniej, oferującym bardzo konkurencyjną ofertę napędów. W najnowszej piątej generacji nie ma już silnika wysokoprężnego, ale klienci mogą wybierać pomiędzy wariantami napędów benzynowych, hybrydą i hybrydą plug-in.

Sama Toyota RAV4 jest autem o długości 460 cm, szerokim na 185,5 cm i wysokim na 168,5 cm. Pojemny bagażnik pomieści 580 l, ale przy złożeniu tylnej kanapy można go powiększyć aż do 1690 l. Do napędu 4x4 należy dopłacić w każdej z wersji po 10 tys. zł.

Toyota RAV4 - benzyna

Oferowany do Toyoty RAV4 silnik benzynowy to 2.0 Dual VVT-iE możliwy do wyboru w dwóch wariantach o mocy 173 KM:

z manualną skrzynią 6-biegową, o przyspieszeniu 9,8 s., i średnim zużyciu paliwa: 6,9-7,4 l / 100 km

z bezstopniową przekładnią Direct Shift CVT, o przyspieszeniu 10,7 s., i średnim zużyciu paliwa: 6,9-7,4 l /100 km

Model z silnikiem benzynowym poleca się raczej dla osób, które nie planują silnej eksploatacji samochodu na długich trasach, przy tym część przejazdów pokonują poza miastem. Najtańsza wersja Active to wydatek rzędu 115 900 zł.

Toyota RAV4 Hybrid

Również Toyota RAV4 Hybrid została wyposażona w dwa warianty napędu do wyboru. Klienci mogą się pokusić o postawienie na:

2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 218 KM, bezstopniowej przekładni e-CVT, napędem na przednią oś, przyśpieszeniem 8,4 s., i zużyciem paliwa na poziomie 5,3 - 5,8 l / 100 km

2.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i o mocy 222 KM, bezstopniowej przekładni e-CVT, napędem na wszystkie koła, przyspieszeniem 8,1 s., zużyciem paliwa 5,5 - 5,9 l / 100 km

Auto z napędem hybrydowym poleca się zwłaszcza osobom, które pokonują dużą ilość kilometrów w warunkach miejskich - granicą opłacalności może być ok. 30 tys. km w ciągu roku. Odmiana hybrydowa wskazywana jest także jako posiadająca bardziej efektywny napęd 4x4. Najtańsza wersja Toyoty RAV4 Hybrid to wydatek rzędu 134 900 zł.

Nowa Toyota RAV4 - hybryda plug-in

Nowa Toyota RAV4 - hybryda plug-in będzie oferowana także na polskim rynku. Już przedstawia się ją jako połączenie cech z pozoru sprzecznych - ma być wersją dotychczas najmocniejszą i jednocześnie najbardziej oszczędną. Wszystko dzięki jednostce napędowej w postaci silnika Hybrid Dynamic Force 2,5 l wspomaganego przez akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności. Efekty? Nowa Toyota RAV4 hybryda plug-in będzie przyspieszała do 100 km w zaledwie 6,2 s. Będzie w tym parametrze osiągać lepsze wyniki, niż konkurencyjne auta posiadające tradycyjne jednostki napędowe. Emisyjność poniżej 29 g/km może ją uczynić najmniej zanieczyszczającym atmosferę samochodem w swojej klasie. Auto przejedzie też do 65 km w trybie wyłącznie elektrycznym. Niestety, przewiduje się ceny modelu na poziomie nawet 250 000 - 260 000 zł

Toyota RAV4 - opinie

Jakie są opinie na temat nowej Toyoty RAV4 hybrydy plug-in? Oczywiście Toyota RAV4 hybryda plug-in robi świetne wrażenie swoimi osiągami, ale przy przewidywanej cenie będzie poza zasięgiem wielu osób, które mogą sobie pozwolić na zakup tego modelu w wersji napędzanej jednostką benzynową lub hybrydą.

