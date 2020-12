Nowe wcielenie żywej legendy! Toyota Land Cruiser to prawdziwe auto terenowe!

Toyota Land Cruiser - kilka słów o historii modelu

W przypadku Toyoty Land Cruiser nie da się chyba nie sięgać do historii. Niewiele jest aut, które za kilka lat będą mogły pochwalić się 70. rocznicą powstania pierwszej generacji. Historia modelu rozpoczęła się w 1954 r. Jej powstanie związane było z zapotrzebowaniem wojska na auto o dużej mocy i zdolności do jazdy terenowej. Chociaż szybko pojawiło się także w ofercie dla użytkowników cywilnych, to dopiero Toyota Land Cruiser J55 zaprezentowana w 1967 r. dorównywała ówczesnemu poziomowi komfortu oczekiwanego od aut osobowych. Kolejne modele pojawiały się jako projekty idące w kierunku zwiększenia komfortu, często też mocy silnika i zróżnicowania jeśli chodzi o design. Duże zmiany jeśli chodzi o stylistykę i możliwości wprowadzono przy okazji prezentacji Toyoty Land Cruiser 120 (2002), czy też popularnej Toyoty Land Cruiser v8 (2008).

Toyota Land Cruiser to SUV do zadań specjalnych. Legenda z rabatem sięgającym nawet 30 tys. zł

Nowa Toyota Land Cruiser. Jaka jest?

Toyota Land Cruiser 2020 to samochód, który ucieszy osoby przywiązane do modeli z długimi tradycjami - Toyota, jak widać, nie chce z niego zrezygnować. Jednocześnie stawia jednak na zmiany. Czy idą one daleko? Ocena zależy w dużej mierze od oczekiwań poszczególnych klientów. Postawiono przede wszystkim na wzmocnienie silnika i bardziej nowoczesne wnętrze.

Toyota Land Cruiser wyposażona została w czterocylindrowy silnik wysokoprężny 2.8 l o mocy 204 KM, która wzrosła w stosunku do wcześniejszej o 27 KM, do 500 Nm wzrósł też moment obrotowy. Auto otrzymało sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów. Maksymalnie rozpędza się do 175 km/h, pali zaś średnio 9 l/100 km. Ważne w przypadku nowego napędu Toyoty Land Cruiser jest to, że zastosowano technologię Stop&Start umożliwiającą spadek dwóch ważnych parametrów - średniego zużycia paliwa i średniej emisji CO2.

Zmienił się też wygląd zewnętrzny samochodu. Jest to dostrzegalne zwłaszcza w pakiecie Black z przednim grillem z czarnego chromu i obudowami świateł lub listwami drzwi w tym samym kolorze.

Zobacz wideo Nowa Toyota Land Cruiser na pierwszym filmie

Wyposażenie nowej Toyoty Land Cruiser

Standardową wersję wyposażono w zmodyfikowany system multimedialny. Poprawiono szybkość reakcji ekranu dotykowego i przejrzystość ekranu głównego. Zaktualizowaniu uległo oprogramowanie. Toyota Land Cruiser łączy się z urządzeniami multimedialnymi przy pomocy aplikacji Apple CarPlay® i Android Auto™. Wprowadzono również kolejną generację systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Nowoczesne technologie pomogą uniknąć ryzyka zderzenia czy wykryć pieszych nocą i rowerzystów w trakcie dnia. Pojawił się też inteligentny tempomat adaptacyjny.

Japońskie SUV-y - bezpieczne, funkcjonalne i w atrakcyjnej cenie

Toyota Land Cruiser: opinie. Co sądzi się o nowej odsłonie kultowego samochodu?

Opinie o Toyocie Land Cruiser w nowej odsłonie są miarą oczekiwań, które potencjalni klienci i komentatorzy mają wobec tego modelu po doświadczeniach ze wcześniejszymi wersjami. Te zaś postrzegane były jako samochody cenne, bo mające duże możliwości terenowe, przestronne i uniwersalne. Nowy Land Cruiser ma połączyć sprawność na drodze i poza nią z przestronnością i ładnym designem. Określa się je jako SUV klasy premium, który wraz z dobrymi osiągami w terenie oferuje dobry komfort jazdy.

