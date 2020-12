Toyota Corolla hatchback, sedan czy kombi? Porównujemy 3 wersje topowego japońskiego kompaktu

Toyota Corolla - perełka w ofercie japońskiej marki

Za sukcesem Toyoty Corolli najlepiej przemawiają liczby - 1 236 380 egzemplarzy sprzedanych w 2019 r. i absolutne liderowanie wśród najbardziej popularnych aut na świecie. Warto dodać, że to wynik o 4,1 proc. lepszy, niż rok wcześniej. Także w Polsce japońskiej maszynie udało się prześcignąć modele Skody i zająć miejsce na szczycie sprzedaży w 2019 r. Za sukcesem Toyoty Corolli w naszym kraju stoi z pewnością relacja jakości do ceny, ale także preferencje do kupowania raczej kompaktów, niż aut miejskich. W końcu ważna jest różnorodna oferta, z której można skorzystać - globalny model Toyoty został zaoferowany klientom w aż trzech typach nadwozia, co absolutnie nie należy dzisiaj do standardów. Ile za nie zapłacimy?

TRZY OBLICZA HYBRYDOWEGO KOMPAKTA. SPRAWDZAMY OFERTĘ TOYOTY COROLLI

Toyota Corolla Hatchback - ceny od 69 900 zł

Toyota Corolla Sedan - ceny od 71 900 zł

Toyota Corolla Kombi - ceny od 72 900 zł

Jakie cechy wspólne i różnice kryje Toyota Corolla w odmianach sedan, hatchback i kombi?

Toyota Corolla Sedan

Kompakt oferowany przez japońską markę jest jednym z najbardziej popularnych aut w historii. Toyota Corolla Sedan miała stać się w zakresie designu najbardziej prestiżową i pełną elegancji wersją omawianego modelu. Postawiono na sztywne nadwozie z wielowahaczowym zawieszeniem, samochód daje się więc pewnie prowadzić. Innymi kwestiami, które mocno odcisnęły się na projekcie nowej Toyoty Corolli Sedan, było zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie przestrzeni wewnątrz samochodu. Jej wymiary to 463 cm długości i 178 cm szerokości. Jest wysoka na 143,5 cm i ma rozstaw osi na szerokości 270 cm. Dość pojemny jest też bagażnik, w którym bez problemu zmieści się nawet 471 l. Co z silnikiem? Nowa Toyota Corolla Sedan nie posiada już silnika wysokoprężnego jako jednego z wariantów do wyboru. Klient może za to postawić na jedną z jednostek benzynowych:

1.6 Valvematic Dual VVT-i o mocy 132 KM, 6 biegowa manualna skrzynia biegów, spalanie 6,1-7,3 l / 100 km

1.6 Valvematic Dual VVT-i o mocy 132 KM, bezstopniowa przekładnia Multidrive S, spalanie 6,5-7,4 l / 100 km

Alternatywą dla napędów benzynowych jest hybryda 1.8 Hybrid o mocy 122 KM z bezstopniową przekładnią e-CVT i zużyciem paliwa 4,3 - 5,2 l / 100 km.

W podstawowej wersji Active za 79 900 zł otrzymamy między innymi 15-calowe felgi stalowe, klimatyzację manualną z wyświetlaczem cyfrowym lub automatyczną dwustrefową (hybryda), systemy wspomagające poszczególne układy, bogaty pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense i dość zaawansowaną ofertę elektroniki pokładowej.

Toyota Corolla Hatchback

Wersja Toyoty Corolli Hatchback stylistyką nawiązuje wyraźniej do auta sportowego. Akcenty sportowe można jeszcze mocniej podkreślić, wybierając opcję GR Sport. Hatchback ma oczywiście najmniejsze wymiary: 437 cm długości przy 179 cm szerokości i 143,5 cm wysokości. Rozstaw osi zmniejsza się do 264 cm, w bagażniku mieści się 361 l lub 313 l (hybryda). Od Toyoty Corolli Sedan Hatchback różni się za to oferowaną jednostką napędową. Są to silniki benzynowe:

1.2 Turbo o mocy 116 KM, 6- biegowa skrzynia manualna, zużycie paliwa: 5,8 - 7,2 l / 100 km

1.2 Turbo o mocy 116 KM, bezstopniowa przekładnia Multidrive S, zużycie paliwa: 6,1 - 7,3 l / 100 km

Zaletą Toyoty Corolli Hatchback jest za to silnik 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 184 KM. Alternatywą dla niego jest jednostka 1.8 Hybrid (122 KM). Możemy się też cieszyć podstawowym wyposażeniem na równie wysokim poziomie, co w przypadku Toyoty Corolli Sedan.

Toyota Corolla Kombi

Stylistyka wersji kombi niewiele odbiega od oferowanej w przypadku hatchbacka. Liczą się jednak przede wszystkim rozmiary. Toyota Corolla Kombi ma zdecydowanie największe wymiary. Jej długość sięga 465 cm, szerokość zaś 179 cm. Posiada pojemny bagażnik, który liczy sobie 596 l, w hybrydzie zaś nieco mniej, bo 581 l. Jednostki silnikowe oferuje się takie, jak w przypadku Toyoty Corolli Hatchback. Wyposażenie w podstawowej wersji jest podobne jak w przypadku opisywanych wyżej wersji. Dla Toyoty Corolli TS Kombi oferuje się standard Trek w cenie 120 900 zł m.in. z 17-calowymi felgami aluminiowymi, cyfrowym prędkościomierzem czy emblematem ''Trek'' na klapie bagażnika.

