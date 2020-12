Ta wygodna Toyota Camry wręcz relaksuje za kierownicą! Zrównoważony nowoczesny sedan o pięknej linii

Toyota Camry na rynku od 1982 r.

Toyota Camry nie jest nowicjuszką na rynku motoryzacyjnym pomimo tego, że jej najnowszą wersję reklamuje się w Polsce słowami Toyota, że to spektakularny ''triumf nowoczesnego podejścia do projektowania samochodów''. Nie ma w tym żadnej przesady, bo nowa Toyota Camry dostępna jest wyłącznie jako ''sedan z hybrydowym sercem''. Pierwszemu modelowi samochodu, który pojawił się na ulicach w 1982 r., przyświecała zupełnie inna myśl projektowa.

Po tym, jak w Stanach Zjednoczonych nie przyjęła się Toyota Carina, która rozczarowała amerykańskich klientów małą pojemnością silnika, zdecydowano się na podział w ramach linii modelowej w klasie średniej. Na rynku amerykańskim zdecydowano się na projekt zupełnie nowego samochodu, Toyoty Camry, która duży silnik mogłaby połączyć ze stosunkowo niską ceną. W Europie znacznie większą popularnością cieszyła się bardziej ekonomiczna Toyota Avensis produkowana w latach 1997-2018. Wraz z zaprezentowaniem w 2017 r. nowej Toyoty Camry z napędem hybrydowym zdecydowano, że właśnie w ósmej generacji obie linie rozwojowe samochodów klasy średniej oferowanych przez Toyotę znów się połączą.

Toyota Camry wróciła do Europy. Powiew luksusu w japońskiej limuzynie

Nowa Toyota Camry - trzeci najpopularniejszy model japońskiej marki

Po raz pierwszy na Starym Kontynencie nowa Toyota Camry została zaprezentowana podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Paryżu (2018). Do sprzedaży trafiła w pierwszym kwartale 2018 r. Szybko stała się jednym z najchętniej kupowanych aut japońskiej marki. Uplasowała się na trzecim miejscu, osiągając wynik sprzedażowy na poziomie 700 tys. sprzedanych egzemplarzy w 2019 r. (za Toyotą Corollą i Toyotą RAV4).

Toyota Camry Hybrid - parametry techniczne

Jaka jest nowa Toyota Camry Hybrid? Auto ma 488,5 cm długości, jego szerokość to 184 cm. Jest przy tym wysokie na 144,5 cm i ma 282,5 cm rozstawu osi. Bagażnik zaprojektowano tak, aby pomieścił w sobie 524 l. W Europie oferuje się Toyotę Camry tylko wyposażoną w silnik hybrydowy. Mowa jest o jednostce 2.5 Hybrid Dynamic Force posiadającej moc 218 KM. Do 100 km przyspiesza w czasie 8,3 s. Średnie zużycie paliwa wynosi od 5,3 do 5,6 l na 100 km.

Toyota Camry - cena. Ile zapłacimy za samochód japońskiej marki?

Cena Toyoty Camry jest uzależniona od wyboru konkretnej wersji wyposażenia. Poszczególne opcje kosztują przynajmniej:

Toyota Camry Comfort - od 139 900 zł

Toyota Camry Prestige - od 147 900 zł

Toyota Camry Executive - od 160 900 zł

Bez dopłat oferuje się Toyotę Camry w kolorze białym. Inne opcje kolorystyczne są dodatkowo płatne:

Silver Diamond - 2900 zł

Steel Blonde - 2900 zł

Dark Blue - 2900 zł

Graphite Bronze - 2900 zł

Attitude Black - 2900 zł

Platinum White Pearl - 4400 zł

Imperial Red - 4400 zł

Toyota Camry z klocków Lego. Cięższa niż oryginał

Design i wyposażenie nowej Toyoty Camry

Nowa Toyota Camry w podstawowej wersji Comfort jest autem o relatywnie bogatym wyposażeniu. Klientom oferuje się felgi aluminiowe (17 cali), ale też dwustrefową klimatyzację automatyczną z systemem oczyszczania i nawilżania powietrza lub system łatwego mocowania fotelików dziecięcych. Potencjalnych nabywców kusi się kompletem systemów wspomagania układów hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia, układami odpowiedzialnymi za wspieranie bezpieczeństwa i nowoczesnym komputerem pokładowym. W środku postawiono na elegancki design i dobrą jakość systemów multimedialnych.

