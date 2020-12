Obszerny Nissan X-Trail o klasycznych liniach pomieści wszystko! Nowoczesny samochód z wieloma gadżetami

Nissan X-Trail - krótka historia modelu

Japoński Nissan X-Trail to samochód o niemal dwudziestoletniej historii. Duży SUV z centralnie umieszczonymi zegarami we wnętrzu po raz pierwszy wyjechał na drogi w 2001 roku i w pierwotnej odsłonie produkowany był jeszcze przez sześć lat. Pojazd był sprzedawany w czterech wersjach. Podstawowa zawierała między innymi ABS, klimatyzację i elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Druga generacja produkowana była w latach 2008-2013, trzecia zaś rozpoczęła swoją historię w 2013 r. W 2021 na rynku pojawi się nowa, czwarta już generacja Nissana X-Trail.

Nowy Nissan X-Trail zadebiutuje w przyszłym roku. Wiadomo jak będzie wyglądał - jest dużo zmian

Nissan X-Trail w ofercie salonów samochodowych. Dla kogo?

Oferowany obecnie Nissan X-Trail to pojazd, który przez producenta jest przedstawiany jako pięcioosobowe lub siedmioosobowe auto dla całej rodziny, które wyposażono w napęd 4x4 znacząco zwiększający jego możliwości. Potencjalnych klientów kusi się nie tylko terenowymi możliwościami, ale też możliwością poznania inteligentnej mobilności i designem opisywanym jako ekskluzywny.

Nissan X-Trail - dane techniczne

Japoński samochód to przede wszystkim model bardzo słusznych rozmiarów. Jego długość liczy sobie 469 cm, szerokość zaś to 182 cm (bez lusterek). Jest wysoki na 171 cm i ma rozstaw osi 270,5 cm. Pojemność bagażnika jest uzależniona od wersji. W samochodzie pięcioosobowym liczy sobie 565 l. W Nissanie X-Trail siedmioosobowym miejsca w bagażniku jest oczywiście mniej - jego pojemność to 465 l. Przy złożonych siedzeniach można powiększyć bagażnik do imponującej pojemności 1996 l.

Oferowane do Nissana X-Trail silniki mają posiadać odpowiednio wysoką moc przy jednoczesnej niskiej emisyjności, która przekłada się na dbałość o środowisko naturalne. Oferowane jednostki napędowe to silniki benzynowe i wysokoprężne o mocy 150 i 160 KM o momencie obrotowym do 340 NM w napędzie na 2 i 4 koła. Największą moc posiada silnik benzynowy 1,3 l DIG-T 2WD.

Jak wygląda Nissan X-Trail?

Oferowany przez Nissana SUV ma swoim designem nawiązywać do podstawowych cech tego rodzaju samochodów - bardzo często podkreślana jest jego masywna konstrukcja, która ma iść w parze z dużymi możliwościami. Aerodynamicznie zaprojektowana bryła samochodu ma umożliwiać cichą i komfortową jazdę przy niskim spalaniu. Wśród efektownych gadżetów znalazł się elektrycznie otwierany panoramiczny dach, który ma pozwolić na obserwację nocnego nieba. Tapicerka występuje w postaci materiałowej i skórzanej w kilku kolorach.

Nissan X-Trail - cena w poszczególnych wersjach

Cena Nissana X-Trail jest uzależniona od wyboru konkretnej wersji tego samochodu. Za poszczególne opcje zapłacimy:

Visia - od 101 440 zł - na wyposażeniu między innymi: pakiet systemów kontroli jazdy, klimatyzacja manualna, elektryczne otwieranie szyb w drzwiach, radio CD z Bluetooth, światła dzienne LED, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Accenta - od 111 440 zł - wśród wyposażenia znajdą się również: asystent świateł drogowych, systemy ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i rozpoznawania znaków drogowych, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, czujniki parkowania z tyłu i z przodu, przednie lampy przeciwmgłowe

N-Connecta - 119 440 zł - wyposażona w: system inteligentnego kluczyka, bezdotykowe otwieranie i zamykanie bagażnika, relingi dachowe, systemy kamer 360° i nawigacji NissanConnect z 7" ekranem dotykowym

Tekna - 133 940 zł - jej wyposażenie obejmuje: przednie reflektory Full LED, system audio premium BOSE z 8 głośnikami, panoramiczny szyberdach regulowany elektronicznie, skórzaną tapicerkę foteli



Kodiaq czy X-Trail - którego SUV-a wybrać? Porównujemy ceny, silniki i wyposażenie

Nissan X-Trail - opinie. Jak ocenia się ten japoński samochód?

Jakie są opinie użytkowników Nissana X-Trail? Oferta japońskiego producenta bez wątpienia jest bardzo kompromisowa, co może stanowić o jej sile. Jest to samochód duży, pojemny i rodzinny, ale jednocześnie dysponujący dużą mocą i stosunkowo niezawodny. Dodatkowym smaczkiem są właśnie gadżety dostępne przede wszystkim w droższych wersjach.

