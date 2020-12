Tani niezawodny miejski samochód dla każdego! 5 rzeczy, w których Hyundai i20 jest lepszy od konkurencji

Hyundai i20 - miejskie auto koreańskiej marki

Powstanie Hyundaia i20 jako niewielkiego auta miejskiego miało na celu zastąpienie Hyundaia Getza. Nowe auto zaprojektowano jednak jako większe i wyposażone w bardziej nowoczesny design. W 2008 roku na rynku pojawił się 5-drzwiowy hatchback, który po roku uzupełniony został o wersję 3-drzwiową. W 2012 r. auto miało swój pierwszy lifting, w wyniku którego znów zwiększyła się jego długość oraz pojawił się nowy silnik wysokoprężny (1.1 l, moc 75 KM). Hyundaia i20 sprzedawano w sześciu wersjach o zróżnicowanym wyposażeniu. W 2014 roku pojawiło się auto drugiej generacji. W 2015 i 2018 pojawiły się dwie wersje o dość głębokim zakresie modyfikacji:

Hyundai i20 Coupe

Hyundai i20 Active

Trzecia generacja Hyundaia pojawiła się na rynku już w 2020 roku.

Hyundai prezentuje zamaskowany prototyp i20N. I testuje go w ekstremalnych zimowych warunkach

Hyundai i20 - charakterystyka modelu trzeciej generacji

Nowy Hyundai i20 jest większy od poprzedników. Ze szczególną dbałością zaprojektowano systemy bezpieczeństwa. Jego długość liczy sobie 404 cm, szerokość zaś 177,5 cm. Jest wysoki na 145 cm. Rozstaw jego osi to 258 cm. Pojemność bagażnika wynosi od 352 do 1165 l. Hyundai i20 ma dosyć duży wybór jednostek napędowych. Wśród nich klienci mają do wyboru trzy silniki benzynowe i dwa stworzone w technologii mild hybrid. Silniki benzynowe to:

1.2 MPI (84 KM, 118 Nm)

1.0 T-GDI (100 KM, 172 Nm)

Jednostki benzynowe mild hybrid to z kolei do wyboru:

1.0 T-GDI 48V (100 KM, 172 Nm)

Hyundai i20 Classic. Jakie wyposażenie ma podstawowa wersja koreańskiego samochodu?

Podstawowe wyposażenie Hyundaia i20 w nowej wersji jest stosunkowo bogate. Zaliczają się do niego między innymi koła o średnicy 15 cali. Bardzo mocno rozbudowany jest system bezpieczeństwa, który składa się z wielu elementów. Niektóre z nich, jak poduszki bezpieczeństwa przednie i kurtyny, stanowią raczej standard. Oprócz nich nowego Hyundaia i20 wyposażono w asystenta pojazdu, blokadę drzwi bezpieczną dla dzieci, system utrzymania pasa ruchu, system wykrywania pieszych i pojazdów, Z pewnością przydadzą się również asystent inteligentnego czytania znaków, system ratunkowy eCall, tempomat i system monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy. Bardzo schludne jest też wnętrze wykończone materiałowym obiciem, zadbano również o odpowiednie regulacje foteli i zagłówków i najdrobniejsze detale.

Hyundai i20 Active

Wersja Hyundai i20 Active oferowana jest z silnikiem benzynowym 1.0 T-GDI 5MT o mocy 100 KM. Zapłacimy za nią przynajmniej 69 900 zł. Po raz pierwszy wersja Active pojawiła się na rynku w 2014 r. jako auto o większym prześwicie, które z wyglądu bardzo upodobniło się do coraz bardziej popularnych SUV-ów. W rzeczywistości nie posiada jednak ich możliwości, co sprawia, że ma licznych zwolenników i krytyków.

Hyundai i20 cena: ile zapłacimy za poszczególne wersje Hyundaia i20?

Osoby przygotowujące się na zakup Hyundaia i20 będą musiały zarezerwować na ten cel dość pokaźne środki. Cena poszczególnych wersji Hyundaia i20 to:

Classic – od 54 800 zł

Classic Plus - od 61 000 zł

Comfort - od 66 500 zł

Premium - od 81 900 zł

Hyundai i20 opinie. Kogo zainteresuje nowa generacja?

Opinie o Hyundaiu i20 są podzielone. Dla wielu potencjalnych użytkowników kuszący będzie sportowy design auta i to, że zyskało dość duże możliwości konfiguracyjne. Niestety, jest ono stosunkowo drogie, co może powodować problemy w rywalizacji nie tylko z autami podobnej klasy, ale nawet tanimi i modnymi SUV-ami.

