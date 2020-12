Ten uterenowiony samochód miejski zmieści się wszędzie! Sprawdź zalety Forda Fiesta Active

Ford Fiesta Active - kolejne wcielenie kultowego modelu Forda

W 1976 r. Ford Fiesta został opracowany jako miejskie auto, będące alternatywą dla Forda Escorta. Zaprojektowano je z myślą o rynku europejskim. Miał rywalizować przede wszystkim z rok starszym Volkswagenem Polo. Nikt wówczas nawet nie przypuszczał, że w sprzedaży będą kolejne generacje samochodu, dotychczas pojawiło się aż siedem. Ostatnia z nich po raz pierwszy została zaprezentowana światu w Kolonii w listopadzie 2016 r. Od swojego poprzednika nowy Ford Fiesta odróżniał się wizualnie, ale były to raczej ewolucyjne zmiany. Co istotne: już po premierze w strategii Forda zaszły zmiany, w związku z którymi marka wycofała ten model z globalnej rywalizacji w segmencie aut miejskich. W związku z tym Fiesta stała się samochodem przeznaczonym na rynki europejskie. Amerykański gigant motoryzacyjny poszedł jednak z duchem czasu - pojawił się Ford Fiesta Active stylizowany na crossover. Czy okaże się to być dobrym ruchem? Czas pokaże.

Ford Fiesta Active: wymiary. Jak duży jest amerykański samochód?

Nowy Ford Fiesta Active reklamowany jest pod hasłem ''idealny do miasta, gotowy na bezdroża''. Wprowadzony na rynek samochód różni się od podstawowej wersji przede wszystkim stylizacją nadwozia i zwiększonym prześwitem, który z 13,3 cm wzrósł do 15,2 cm. Co to zmieni w możliwościach oferowanego przez Forda auta? Zwiększą się one nieco w stosunku do klasycznego Forda Fiesty, ale wciąż nie ma mowy o jeździe terenowej.

Jakie są wymiary Forda Fiesty Active? Samochód ma 406,8 cm długości przy szerokości na poziomie 194,1 cm. Jest wysoki na 149,5 cm i posiada rozstaw osi 249,3 cm. Bagażnik ma przynajmniej 293 l, a po złożeniu tylnej kanapy jego pojemność wzrasta nawet do 1093 l.

Ford Fiesta Active 2020 - jednostki napędowe

Nowego Forda Fiestę Active 2020 można zakupić w wersji z jednym spośród dwóch wariantów silników hybrydowych lub dwóch silników benzynowych. Hybrydy to:

1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 125 KM z prędkością maksymalną 203 km/h i spalaniem na poziomie 4,8/5,1 l / 100 km

1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 155 KM o prędkości maksymalnej 219 km/h i spalaniu 5,0 - 5,4=3 l / 100 km

Silniki benzynowe to:

1.0 EcoBoost o mocy 95 KM, prędkości maksymalnej 180 km/h i zużyciu paliwa 5,0 - 5,5 l / 100 km

1.0 EcoBoost o mocy 125 KM, prędkości maksymalnej 199 km/h i zużyciu paliwa 5,6- 5,8 l / 100 km

Jakie wyposażenie posiada Ford Fiesta Active 2020?

Ford Fiesta Active 2020 został przewidziany w dwóch wersjach wyposażenia. Podstawowa zawiera między innymi 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów. Wyposażona jest też w klimatyzację automatyczną, reflektory i światła jazdy dziennej LED i przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. Zwłaszcza mniej doświadczeni kierowcy będą sobie cenili czujniki parkowania z tyłu. Wnętrze zostało wyposażone w oświetlenie LED, na tablicy zegarów pojawił się monochromatyczny wyświetlacz 4,2 cala. Fotele otrzymały dość duże udogodnienia w zakresie regulacji położenia.

Samochód jest oferowany w dwunastu kolorach nadwozia. Relingi bagażnika dachowego dodatkowo wpływają na wzmocnienie stylizacji w stylu SUV-a.

Ford Fiesta Active: cena. Ile zapłacimy za ten model?

Cena Forda Fiesty Active uzależniona jest od wybranej przez nas wersji wyposażenia samochodu. Za podstawowy model w wersji Active zapłacimy przynajmniej 71 400 zł. Ford Fiesta Active X to wydatek rzędu przynajmniej 77 900 zł.

