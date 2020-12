Nowa Toyota Mirai zachwyca nowoczesnym designem! Kiedy ta niezwykła wodorowa limuzyna będzie w Europie?

Toyota Mirai 2020: ogólne informacje

Mirai jest samochodem osobowym japońskiej marki, który zasilany jest wodorowymi ogniwami paliwowymi. Seryjna produkcja została zapoczątkowana w 2014 roku. Napęd zastosowany w Mirai stanowi połączenie technologii ogniw paliwowych z technologią hybrydową. Paliwem używanym do napędzania samochodu jest wodór. W wyniku jego reakcji z tlenem w ogniwie paliwowym uwalnia się energia.

REKLAMA

SPRAWDZAMY TOYOTY W DOBRYCH CENACH. ZACZĘŁA SIĘ WYPRZEDAŻ!

W 2019 na targach motoryzacyjnych w Tokio została zaprezentowana II generacja Toyoty Mirai. Wersja seryjna ma trafić do sprzedaży pod koniec 2020 roku, początkowo jednak tylko na rynkach: japońskim, amerykańskmi i wybranych europejskich. Wszystko wskazuje, że w Polsce nowa wodorowa limuzyna będzie dostępna już w 2021 roku.

SPRAWDZAMY TOYOTY W DOBRYCH CENACH. ZACZĘŁA SIĘ WYPRZEDAŻ!

Papamobile na wodór. Papież dostał Toyotę Mirai

Mirai: Toyota napędzana wodorem

Toyota Mirai jest 4-drzwiowym sedanem z napędem na przednie koła zaprojektowanym przez Yoshikazu Tanaka. Pod maską mamy hybrydowy silnik: elektryczny zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi. Nowością ma być poszerzona przestrzeń przechowywania wodoru - zwiększono ją z dwóch do trzech zbiorników, które są w stanie pomieścić aż 6 litrów wodoru. Według specjalistów pozwoli to na zwiększenie zasięgu Mirai o około 30 proc. Niestety nie mamy obecnie zbyt wielkiego porównania w tej kwestii, gdyż na europejskim rynku oprócz Mirai mamy jeszcze jeden model napędzany wodorem i jest to należący do Hyundaia model Nexo. Ograniczony popyt na tego typu pojazdy sprawia, że jak dotąd producenci podchodzą bardzo zachowawczo do inwestowania w takie projekty, które bez wątpienia w przyszłości rozwiną skrzydła. Również kupujący z rezerwą patrzą na tego rodzaju modele, ze względu na cenę, ale także słabo rozwiniętą infrastrukturę do tankowania wodoru.

SPRAWDZAMY TOYOTY W DOBRYCH CENACH. ZACZĘŁA SIĘ WYPRZEDAŻ!

Galeria | Project Portal | Ciężarówka na wodór

Toyota Mirai: cena modelu

Toyota Mirai, która na rynku znajduje się już od jakiegoś czasu, nie może się pochwalić dużą popularnością. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wspomniana infrastruktura - samochody wodorowe są na początku swojej drogi. Nie są to też tanie samochody. Wodorowy sedan I generacji kosztuje obecnie za naszą zachodnią granicą około 78 tysięcy euro. Czy II generacja Mirai również będzie tak droga? Prawdopodobnie będzie nieco tańsza, ale wciąż nieosiągalna dla wielu. Według analityków samochody na wodór zejdą do poziomu cen, które dzisiaj osiągają hybrydy za około dekadę. Wszystko wskazuje na to, że przyjdzie nam jeszcze poczekać na moment kiedy na ulicach auta napędzane wodorem staną się normą.

Może się wydawać, że w Polsce zakup tego rodzaju samochodu, ponieważ póki co nie ma większego uzasadnienia - jak na razie nie ma nawet jednego miejsca, gdzie można by go zatankować wodorem. Na szczęście to się powoli zmienia. Pierwsze takie punkty są dopiero w planach: w Warszawie i Gdańsku.

SPRAWDZAMY TOYOTY W DOBRYCH CENACH. ZACZĘŁA SIĘ WYPRZEDAŻ!