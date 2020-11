"Nie pozwól łosiom lizać twojego samochodu". Kanadyjczycy mają nowe znaki

Nietypowe znaki przy drogach

Dziwnym znakom na polskich drogach poświęciliśmy jeden z odcinków naszego cyklu "Wyższa Szkoła Jazdy". Nietypowe oznakowanie zawsze wzbudza w kierowcach duże zainteresowanie i zachęca do intensywnego szukania informacji. Stąd pojawiająca się w najczęściej wyszukiwanych frazach w Google hasła "żółte znaki z czołgami", kiedy w Polsce rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe. Ludzie chcą się dowiedzieć, czy powinni się do nich stosować.

"Kierowco, nie pozwól łosiom lizać twojego samochodu"

Kanadyjczycy raczej nie będą mieli takich problemów, ponieważ ich nowe znaki są bardzo konkretne. W górskiej miejscowości Jasper (prowincja Alberta) pojawiły się tablice świetlne z napisami "kierowco, nie pozwól łosiom lizać twojego samochodu". Brzmi absurdalnie, ale to wcale nie żart.

W rozmowie z CNN rzecznik Parku Narodowego Jasper wyjaśnia, że łosie wprost uwielbiają smak soli i potrzebują jej do odpowiedniego funkcjonowania. Do tej pory pozyskiwały ją ze słonych jezior, ale od jakiegoś czasu pracownicy parku zauważyli, że łosie coraz częściej liżą samochody. Powód jest prosty - na autach osiada sól, którą wykorzystuje się do sypania na drogi. Nowe znaki mają nie dopuścić do tego, by łosie przyzwyczaiły się do samochodów. To poważny problem. Jeśli łosie przestaną się bać samochodów i zaczną do nich podchodzić, to przestaną unikać dróg i zaczną na nie wychodzić częściej. Zderzenie z łosiem to jedno z najbardziej niebezpiecznych sytuacji na drodze. I dla kierowcy oraz pasażerów, i dla łosi.

Rzecznik poinformował także, że za dokarmianie i przeszkadzanie dzikim zwierzętom na terenie Parku Narodowego Jasper grozi nawet 25 tysięcy dolarów kanadyjskich kary. To około 72 tysięcy złotych. Wspomnienie o karze to raczej podkreślenie wagi problemu, a nie groźba, że służby będą wlepiać mandaty za to, że łoś poliże czyjś samochód.

Łoś pochodzi do naszego auta - co robić?

Co zrobić, kiedy łoś zbliża się do naszego samochodu? Piszemy dzisiaj o Kanadzie, ale taka sytuacja może się zdarzyć także w Polsce. Dzikie zwierzęta w naszym kraju także wychodzą na drogi w poszukiwaniu soli. Łosie są najgroźniejszymi z nich. Z racji rozmiarów nie boją się człowieka. Zdarzają się nawet sytuacje, że zwierzę może na nas zaszarżować. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest po prostu odjechanie kawałek. Łoś nie powinien nas gonić. Jeśli znowu ruszy w naszym kierunku, to pojedźmy dalej.

Na pewno nie wolno wychodzić w takiej sytuacji z samochodu!