Tak wygląda nowa Toyota C-HR! Kontrowersyjny crossover marki teraz po liftingu!

Toyota C-HR 2019: jeden z najchętniej wybieranych modeli Toyoty w Polsce

Toyota C-HR to kompaktowy crossover, który na rynku znajduje się od 2016 roku. Od samego początku model ten cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród klientów indywidualnych. W 2019 roku Toyota C-HR trafiła na 14 miejsce w zestawieniu najchętniej kupowanych aut w Polsce z wynikiem 7637 sprzedanych egzemplarzy. W 2020 roku mimo trudnej sytuacji rynku motoryzacyjnego wynik zapowiada się jeszcze lepiej - przez pierwsze osiem miesięcy sprzedano ponad 5 tysięcy C-HR. Po zmianach nowa Toyota C-HR zyskała m.in. nowy system multimediów z Apple CarPlay i Android Auto. Zmieniono także nieco jej kształt, a reflektory wymieniono na diodowe.

Nową Toyotę C-HR można nabyć w jednej z wersji silników benzynowych lub z hybrydą pod maską.

1.2 Turbo (116 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, średnie zużycie paliwa: 6,8-7,1 l/100 km

1.2 Turbo (116 KM) z bezstopniową przekładnią Multidrive S, średnie zużycie paliwa: 7,2-7,5 l/100 km

1.2 Turbo 4×4 (116 KM) z bezstopniową przekładnią Multidrive S, średnie zużycie paliwa: 7,9-8,3 l/100 km

1.8 Hybrid (122 KM) z bezstopniową przekładnią e-CVT, średnie zużycie paliwa: 4,8-5,2 l/100 km

2.0 Hybrid Dynamic Force (184 KM) z bezstopniową przekładnią e-CVT, średnie zużycie paliwa: 5,3-5,7 l/100 km.



W podstawowej wersji wyposażenia Toyoty C-HR klienci mogą liczyć na: 17-calowe felgi aluminiowe, klimatyzację automatyczną (dwustrefowa), układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, układ rozpoznawania znaków drogowych, elektryczny hamulec postojowy, przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, system wspomagający pokonywanie podjazdów, system monitorowania ciśnienia w oponach, automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, ogranicznik prędkości, tempomat adaptacyjny, centralny zamek sterowany zdalnie, uruchamianie silnika przyciskiem (napęd hybrydowy), wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej, multifunkcyjną kierownicę z obsługą systemów multimedialnych, komputer pokładowy, kamerę cofania, światła do jazdy dziennej w technologii LED, system multimedialny Toyota Touch 2 z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym, port USB, Bluetooth.

Toyota C-HR Hybrid: jak się prezentuje?

Toyota C-HR Hybrid w ubiegłym roku została poddana odświeżeniu, a gama silników poszerzyła się o 184-konną hybrydę. Jest to napęd zapożyczony z modelu Corolla. Dwulitrowy silnik benzynowy z dwoma typami wtrysku współpracuje z jednostką elektryczną zasilaną energią akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego.

Nowa C-HR posiada bardzo dobry poziom wygłuszenia, co przy wyższych prędkościach zdecydowanie poprawia komfort jazdy. Ponadto oferuje całkiem sporo miejsca nawet osobom wysokim. Mimo to kabina wciąż sprawia wrażenie nieco klaustrofobicznej ze względu na stosunkowo małe okna.

Toyota C-HR: cena poszczególnych modeli

Toyota C-HR w podstawowym wydaniu kosztuje niecałe 86 tysięcy złotych. Słabsza, 122-konna hybryda kosztuje od 106 tysięcy w górę, natomiast przedział cenowy dla mocniejszej hybrydy rozpoczyna się od 115 tysięcy.

Dodatkowo dopłacić trzeba także do skrzyni Multidrive S w wersjach benzynowych i jest to koszt około 7,5 tysiąca, a także za napęd 4x4 co podnosi kwotę o kolejne 10 tysięcy.

