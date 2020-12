Ford Focus Sedan w końcu w Europie! Sprawdź polski cennik tej pięknej wersji

Ford Focus Sedan: dane techniczne

Ford Focus to samochód osobowy produkowany przez amerykański koncern motoryzacyjny. Pierwszy egzemplarz trafił do sprzedaży w 1998 roku. Od 2018 w salonach dostępna jest IV generacja focusów. Gama IV generacji focusów to przede wszystkim hatchback oraz kombi. Zaprezentowano także wersję sedan, która docelowo ma trafić tylko na wybrane rynki, m.in. do Chin, Turcji i Europy Wschodniej. Krajowy importer Forda w listopadzie 2020 zdecydował się na rozpoczęcie sprzedaży sedanów w Polsce.

A jak przedstawiają się dane techniczne w przypadku nowego Forda Focusa Sedana? Niewątpliwą zaletą pojazdów marki Ford jest szeroka gama dostępnych wersji silnikowych, w tym także tych spełniających wyśrubowane normy emisji CO2. Do wyboru mamy:

1.0 EcoBoost 100 KM, M6 - 12,1 s do setki, 184 km/h prędkości maksymalnej, średnie zużycie:5,2 l/100 km

1.0 EcoBoost 125 KM, M6 - 10,2 s do setki, 200 km/h prędkości maksymalnej, średnie zużycie: 5,4 l/100 km

1.5 EcoBoost 150 KM, A8 - 9,1 s do setki, 206 km/h prędkości maksymalnej, średnie zużycie: 6,1 l/100 km

Ford Focus sedan 2020 - wersje wyposażenia

Podstawowa wersja wyposażenia Trend Forda Focusa sedana zawiera m.in.: klimatyzację manualną, system Auto-Start-Stop, system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa, wybór trybu jazdy (Standardowy, Sportowy, Eco Inteligentny), ogranicznik prędkości, radioodtwarzacz MyConnection z DAB+, lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie.

Z kolei w wyższej Connected dodatkowo m.in.: 6-calowe felgi aluminiowe, czujniki parkowania, kamera cofania, asystent pasa ruchu, LED-owe światła mijania, system multimedialny SYNC3, indukcyjna ładowarka do smartfona.

Ford Focus 2020: dostępne wersje nadwozia

Ford Focus 2020 oferuje kilka rodzajów nadwozia. Poza standardowym hatchbackiem i kombi o imponującym bagażniku, a także omawianym sedanem na rynku znajduje się też uterenowiona wersja Active. W ofercie znajdziemy również sportowy wariant ST. Nieco wyższy standard oferuje zaś luksusowa opcja Vignale.

Ford Focus Sedan 2020: cena

Cena nowego Forda Focusa 2020 startuje od 69 900 złotych. Aktualny cennik prezentuje się następująco:

1.0 EcoBoost 100 KM, M6 - 69 900zł

1.0 EcoBoost 125 KM, M6 - 77 900 zł

1.5 EcoBoost 150 KM, A8 - 92 900 zł

Jeśli chcemy, aby nasz ford miał pod maską silnik diesla z turbodoładowaniem, wtedy musimy liczyć się z kosztem rzędu 90 tysięcy złotych na start i to w wersji hatchback. Za nadwozie typu kombi należy dopłacić około 4 tysięcy złotych.

