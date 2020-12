5 litrów na 100 kilometrów? To możliwe! Nadjeżdża nowy Ford Kuga!

Ford Kuga 2020: parametry techniczne i podstawowe dane

Ford Kuga to SUV segmentu C, który po raz pierwszy został zaprezentowany w 2008 roku. Obecnie na rynku dostępna jest trzecia generacja tego modelu, która przeszła gruntowne zmiany od czasu swojego debiutu. Nowy Ford Kuga jest zdecydowanie większy od swoich poprzedników, co sprawia, że plasuje się wśród SUV-ów klasy średniej. Zmiany dotyczą też kwestii silnikowych. To efekt coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji CO2.

FORD KUGA MA NOWĄ CENĘ. SPRAWDZILIŚMY I JEST NAPRAWDĘ DOBRZE

Wymiary nowej Kugi to 4,61 m długości, 2,18 m szerokości i 1,68 m wysokości. Auto może się pochwalić przestronną kabiną oraz bagażnikiem o pojemności 475 litrów, który po złożeniu kanapy można powiększyć do 1534 l.

Jeśli chodzi o motory ukryte pod maską nowej Kugi w gamie znajdziemy dwa silniki benzynowe, trzy wysokoprężne oraz dwie wersje hybrydowe (w tym plug-in).

1.5 EcoBoost (120 KM) z 6-biegową skrzynią manualną, prędkość maksymalna: 184 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,7-7,0 l/100 km

1.5 EcoBoost (150 KM) z 6-biegową skrzynią manualną, prędkość maksymalna: 195 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,6-6,9 l/100 km

1.5 EcoBlue (120 KM) z 6-biegową skrzynią manualną, prędkość maksymalna: 180 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,1-5,3 l/100 km

1.5 EcoBlue (120 KM) z 8-biegową przekładnią automatyczną, prędkość maksymalna: 177 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,4-5,6 l/100 km

2.0 EcoBlue Mild Hybrid (150 KM) z 6-biegową skrzynią manualną, prędkość maksymalna: 194 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,0-5,2 l/100 km

2.0 EcoBlue AWD (190 KM) z 8-biegową przekładnią automatyczną, prędkość maksymalna: 208 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,9-6,2 l/100 km

2.5 Hybrid (190 KM) z bezstopniową przekładnią eCVT, prędkość maksymalna: 196 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,5-5,7 l/100 km

2.5 Hybrid AWD (190 KM) z bezstopniową przekładnią eCVT, prędkość maksymalna: 196 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,7-5,9 l/100 km

2.5 Plug-In Hybrid (225 KM) z bezstopniową przekładnią eCVT, prędkość maksymalna: 200 km/h, średnie zużycie paliwa: 1,4 l/100 km

Podstawowe wyposażenie Forda Kugi zawiera m.in.: klimatyzację manualną, reflektory ze światłami mijania LED i światłami do jazdy dziennej LED, czujniki wspomagające parkowanie przodem i tyłem, system nawigacji satelitarnej SYNC 3.2 z DAB+, 8-calowym ekranem dotykowym oraz zestawem głośnomówiącym bluetooth, system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami, system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, elektryczne sterowanie szyb przednich i tylnych, komputer pokładowy, przycisk rozrusznika, ładowarkę bezprzewodową do smartfonów.

Ford Kuga 2020: cena różnych wariantów

Ford Kuga występuje w wielu wariantach silnikowych i z różnym wyposażeniem. Cena wyjściowa to 105 tysięcy złotych. Cena modelu wyposażonego w silnik diesla startuje od 123 tysięcy złotych. Za najtańszą hybrydę przyjdzie nam zapłacić 140 tysięcy. Dopłata do skrzyni automatycznej wynosi około 9 tysięcy złotych.

