Straż graniczna przesiądzie się do prawdziwych terenówek. Jeep Wrangler będzie patrolował trudne tereny

Do straży granicznej trafi 60 egzemplarzy Jeepa Wranglera Sahara. Łączny koszt zakupu nowych pojazdów to 14,5 mln zł, a cena jednego wozu to 241 tys. zł. Pierwsza partia (28 sztuk) została odebrana w ubiegłym tygodniu i zostanie rozdysponowana pomiędzy cztery oddziały straży granicznej. Podlaski oddział otrzyma 13 aut, warmińsko-mazurski - 10, nadbużański – cztery, a karpacki – jedno.

Urodzony w terenie

Jeep Wrangler w wersji Sahara to profesjonalny pojazd do jazdy terenowej. Auta zakupione przez straż graniczną są wyposażone w silniki benzynowe 2.0 Turbo GME o mocy 272 KM i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm. Zestawiono je z 8-stopniową skrzynią biegów ZF.

Jeep Wrangler Sahara, nowe samochody straży granicznej Staż graniczna

Jeepy idealnie sprawdzą się podczas patrolowania trudno dostępnych, górzystych terenów przygranicznych. Samochody wyposażone są m.in. w pełne oświetlenie LED, tempomat, czujniki parkowania i kamerę cofania, system przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu, dotykowy wyświetlacz multimedialny 8,4” z nawigacją i systemem Android Auto oraz Apple Carplay. Auta posiadają także wyciągarki z zestawem zbloczy do samodzielnego wydobywania się z trudnego terenu.

Druga partia terenowych samochodów (32 auta) zostaną odebrane w grudniu. Zakup pojazdów sfinansowany został z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

