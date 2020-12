Ten nowy Lexus RC F jest niezawodny i szybki! Piękna karoseria w minimalistycznym stylu

Lexus RC F: dane techniczne pojazdu

Lexus RC F jest propozycją koncernu Toyota, która po raz pierwszy na rynek trafiła w 2014 roku. Na targach motoryzacyjnych w Detroit został w tym samym roku zaprezentowany model RC F, który w stosunku do swojego pierwowzoru jest zdecydowanie bardziej usportowiony. Lexus RC F w 2019 roku przeszedł konkretny lifting, który wprowadził nieco zmian w zakresie stylistyki samochodu, ale także ulepszył jego zawieszenie oraz dodał system kontroli startu. Wciąż jednak pozostaje to pojazd o nadwoziu coupé z dwojgiem drzwi i całkiem pokaźnym bagażnikiem. Kabina posiada 4 miejsca dla pasażerów, jednak już na pierwszy rzut oka widać, że te z przodu są zdecydowanie bardziej komfortowe, gdyż zapewniają większą ilość przestrzeni.

Jeśli chodzi o parametry techniczne to Lexus posiada pod maską wolnossący 5-litrowy silnik benzynowy w układzie V8 o mocy 464 KM (520 Nm) z napędem na tylne koła. Kierujący ma też do dyspozycji ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów. Do tego 19-calowe felgi z oponami w rozmiarze 255/35 z przodu i 275/35 z tyłu. Maksymalna prędkość to 270 km/h, natomiast do przyspieszenia od 0 do 100 km/h potrzeba nieco ponad 4 sekund. Spalanie w zależności od trybu i sposobu prowadzenia, może wahać się między 8 a 25 litrów na 100 km.

Lexus RC 350 F Sport to wersja, która ma zadowolić fanów sportowych samochodów o agresywnej stylistyce. Moc widoczna jest nie tylko na zewnątrz. Pod maską kryje się potężne 3,5-litrowe V6, generujące 310 KM. Silnik współpracuje z 8-biegowym automatem. Dodatkowym atutem jest zawieszenie AVS (Adaptive Variable Suspension) z systemem LDH (Lexus Dynamic Handling).

Lexus RC F: cena poszczególnych wersji

Najnowsza wersja Lexusa RC F w krajowych salonach oferowana jest w jednej z trzech wersji: Elegance, Carbon lub Track Edition. Cena rocznika 2021 rozpoczyna się od 410 tysięcy złotych i dotyczy oczywiście podstawowej wersji Elegance. Za opcję Carbon trzeba zapłacić 497 tysięcy, a Track Edition - 545 tysięcy złotych.

W podstawowej wersji wyposażenia znajdziemy m.in.:

dwustrefową automatyczną klimatyzację z dotykową regulacją

skórzaną, podgrzewaną kierownicę z łopatkami do zmiany biegów

system inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza

sterowanie głosowe

fotele sportowe + tylna kanapa z konsolą centralną

elektryczna regulacja przednich siedzeń (fotel kierowcy: 8 kierunków z pamięcią, fotel pasażera: 6 kierunków)

aktywny tempomat (ACC) (zakres prędkości 40-240 km/h)

uruchamianie silnika za pomocą przycisku

czujniki parkowania (8 sztuk)

kamera cofania (obraz na wyświetlaczu)

oświetlenie wnętrza LED włączane dotykowo

selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)

zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, 10 głośników z systemem nawigacji Lexus Premium Navigation z Lexus Connected Services i asystentem parkowania

zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu o sportowej charakterystyce (VDIM)

system wspomagania ruszania na wzniesieniu z czujnikiem przechyłu (HAC3).

