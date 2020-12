Tak wygląda nowy Mercedes klasy S! Najbardziej zaawansowany technologicznie model marki. Oto samochód, który "czyta w myślach"

Mercedes S klasy: nowy Mercedes jak zwykle oferuje to co najlepsze!

Nowy Mercedes S klasy znowu wytycza standardy na samym szczycie motoryzacji. Jak twierdzi producent, jest to najbardziej zaawansowany technologicznie model dostępny w ofercie. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom ma on niemal czytać w myślach kierującego i być sterowany za pomocą gestów i głosu. W szczególny warunkach może nawet sam się poprowadzić (do prędkości 60 km/h). Co widoczne na pierwszy rzut oka, w nowym mercedesie pełno będzie multimedialnych ekranów, które sprawią, że za kierownicą poczujemy maksimum luksusu i nowoczesności. Sylwetka w dalszym ciągu jest elegancka i wysmakowana. To wzór luksusowej limuzyny. Wymiary nowego modelu w porównaniu do poprzednika zwiększyły się: długość wynosi 5,18 m, szerokość 1,95 m, a wysokość 1,5 m, co gwarantuje jeszcze bardziej komfortowe warunki podczas jazdy dla pasażerów i kierowcy.

REKLAMA

MERCEDES POKAZAŁ NOWY MODEL. ROBI WRAŻENIE!

Nowy Mercedes-Maybach klasy S to kwintesencja przepychu

Nowy Mercedes klasy S (W223): nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i nie tylko

Nowy Mercedes klasy S to przede wszystkim moc innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i wygody podróżowania. Nie jest to jednak żadna niespodzianka. Marka ta znana jest z wprowadzania nowych technologii na rynek motoryzacyjny. To dzięki niej większość kierowców może korzystać obecnie z udogodnień, takich jak ABS, ESP czy aktywny tempomat. To, co oferuje nowy mercedes klasy S za kilka, może kilkanaście lat upowszechni się w samochodach innych marek. A jest to m.in.:

zawieszenie pneumatyczne Airmatic z adaptacyjnymi amortyzatorami w standardzie

czołowe poduszki powietrzne dla pasażerów tylnych siedzeń (po napełnieniu ich objętość wynosi 70 l)

aktywne oświetlenie kabiny korzysta z diod LED i współpracuje z systemami wspomagającymi (za pomocą światła na drzwiach ostrzega, gdy podróżujący chce wysiąść, a z boku przejeżdża inny pojazd)

przednie fotele oferują 10 programów masażu

oferta obejmuje pięć różnych wariantów tylnych siedzeń (w tym dwa osobne fotele z podgrzewanymi zagłówkami) oraz konfigurację szoferską z rozkładanym siedzeniem

możliwość zdalnych aktualizacji oprogramowania

asystent wnętrza MBUX śledzący ruchy głowy i rąk kierowcy oraz pasażera z przodu (np. gdy kierowca obejrzy się przez ramię, system opuści roletę tylnej szyby).

MERCEDES POKAZAŁ NOWY MODEL. ROBI WRAŻENIE!

Jeśli chodzi o silniki, to producent na początek zapowiedział pojawienie się następujących wersji:

silniki benzynowe (3.0 R6 367 i 435 KM, układ miękkiej hybrydy i napęd na obie osie 4Matic)

diesle (2.9 R6, 286 i 330 KM, napęd 4Matic)

Wkrótce gamę tę ma zasilić jednostka zelektryfikowana V8, a w 2021 również hybryda plug-in (zasięg w trybie elektrycznym ok. 100 km)

MERCEDES POKAZAŁ NOWY MODEL. ROBI WRAŻENIE!

Mercedes klasy S W140: mercedes produkowany w latach 1992-1998 wciąż popularny!

Mercedes klasy S od zawsze jest marzeniem wielu kierowców. Niestety, ceny nowych egzemplarzy są mocno zaporowe, co tłumaczy ciągłe zainteresowanie modelami, które śmiało można zaliczyć już do grona klasyków. Tak jest w przypadku mercedesa klasy S W140. Produkowany od 1992 do 1999 roku w wersjach benzynowych i dieslowskich był i (dla niektórych) wciąż jest synonimem luksusu oferowanego przez markę. Biorąc pod uwagę poziom osiągnięć motoryzacyjnych lat 90., mercedes ten zawierał w sobie wszystkie najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania, które gwarantowały komfortową i wygodną podróż. Niestety, decydując się na kupno tego samochodu obecnie trzeba liczyć się z różnego typu usterkami wynikającymi z wieku W140. Czasem jednak warto nieco zainwestować by móc poczuć się naprawdę wyjątkowo za kierownicą.

Jej wysokość klasa S. Samochód, który przepowiada przyszłość [MOTO 2030]

Mercedes klasy S: cena

Nowy Mercedes klasy S ma pojawić się w europejskich salonach sprzedaży pod sam koniec 2020 roku. Jak będą kształtować się ceny? Polski cennik nowego Mercedesa Klasy S otwiera 434 200 zł za wersję S 350 d. Jeśli interesuje nas model benzynowy to aktualnie wyjściową propozycją jest S 500 4 Matic (3.0 R6 435 KM) za 532 500 zł. Pełny cennik znajdziecie tutaj:

MERCEDES POKAZAŁ NOWY MODEL. ROBI WRAŻENIE!