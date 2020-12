Ten luksusowy sedan ma hybrydowy napęd! Sportowy Lexus IS przyjazny dla środowiska

Lexus IS - model produkowany od 1998 r.

Koncern Toyota Motors Company rozpoczął produkcję Lexusa IS przeszło dwadzieścia lat temu. Dotychczas na rynku pojawiły się już trzy generacje samochodu. W 2016 r. na drogi wyjechał milionowy egzemplarz Lexusa IS. Inspiracją do jego powstania była chęć rywalizacji autosegmentu D. Jako główni rywale w jego ramach wskazani zostali Mercedes-Benz klasy C i BMW serii 3. Od 2008 produkowana była II generacja Lexusa IS, od 2013 zaś już III. Nic dziwnego, że właśnie pojawiły się auta IV generacji Lexusa IS. Marka uchodzi za wyjątkową wśród samochodów wysokiej klasy. Jak potoczą się losy jej nowego produktu?

REKLAMA

POPULARNY MODEL LEXUSA MA NOWY CENNIK. SPRAWDŹ!

Lexus NX to jeden z najpopularniejszych SUV-ów klasy premium

Nowy Lexus IS - podstawowe wiadomości

Nowy Lexus IS jest nieznacznie dłuższy od swojego poprzednika - mierzy 471 cm długości. Podobnie jest z jego szerokością, która liczy sobie 184 cm. Jest także wysoki na 143,5 cm. Nadwoziem nawiązuje do poprzednich generacji, ale z pewnymi zauważalnymi zmianami. Lifting objął znaczne zwiększenie się atrapy chłodnicy, która została w bardziej wyrazisty sposób zarysowana. Zmieniły się też reflektory LED. Dołożono wielu starań, aby samochód świetnie się prowadził przy dobrym komforcie jazdy. Bardzo wielki nacisk położono również na bezpieczeństwo, które zostało ujęte w pakiet Lexus Safety System+. Co wchodzi w jego skład? Użytkownicy Lexusa IS będą chronieni między innymi przed zderzeniem dzięki Pre-Collision System. Dodatkowo samochód posiada aktywny tempomat, asystenta znaków drogowych i asystenta hamowania awaryjnego.

POPULARNY MODEL LEXUSA MA NOWY CENNIK. SPRAWDŹ!

Nowy Lexus IS - co wewnątrz samochodu?

Co do zasady wygląd wnętrza nowego Lexusa IS nie zmieni się w radykalny sposób. Zamiast tego odmienione zostały pewne detale jego wyglądu. Boczne kratki nawiewów w nowym modelu zyskały okrągły kształt. 8-calowy wyświetlacz multimedialny umieszczono bliżej kierownicy tak, aby uczynić wygodniejszym korzystanie z niego. Opcjonalnie można też wybrać kran 10,3 cala nawigację satelitarną i zestaw audio Mark Levinson. Postarano się o nowe materiały wykończeniowe, co ma stanowić wyraz dbałości o nowy design w środku auta. Samochód będzie dostępny z napędem w trzech wersjach. Z pewnością różnice będą dostrzegalne dla użytkowników nieco wcześniejszych wersji Lexus IS 250 lub Lexus IS 200t.

Lexus IS 200 i nie tylko

Wersja samochodu z silnikiem benzynowym. Lexus IS 200 to auto z jednostką napędową 2.0 Turbo o mocy 245 KM. Do wyboru będą też oferowane Lexus IS 350 z silnikiem benzynowym o mocy 3.5 V6 o mocy 310 KM. Oferowany będzie także silnik hybrydowy 223 KM, który zostanie zamontowany w wersji Lexusa IS 300h.

POPULARNY MODEL LEXUSA MA NOWY CENNIK. SPRAWDŹ!

Lexus UX - crossover, który świetnie radzi sobie w mieście [MAT. PROMOCYJNY]

Co z dostępnością nowego Lexusa IS w Polsce?

Niestety, ale klienci w Polsce i innych krajach europejskich nie mają powodów do zadowolenia. Nowy Lexus IS nie będzie oferowany na rynkach europejskich. Skąd taka decyzja Toyota Motors Company? Jest spowodowana stosunkowo słabymi wynikami sprzedaży na Starym Kontynencie. Docelowymi rynkami jesienią 2020 roku staną się dla Lexusa IS Ameryka Północna, Japonia i kraje Bliskiego Wschodu. Będzie go też można nabyć w niektórych krajach Ameryki Południowej, Azji i Oceanii.

POPULARNY MODEL LEXUSA MA NOWY CENNIK. SPRAWDŹ!