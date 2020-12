Te modele Toyoty są niezwykle popularne! Sprawdź, dlaczego osiągnęły taki sukces

Sukcesy najpopularniejszych modeli Toyoty na świecie

Najpopularniejsze modele Toyoty znalazły się w pierwszej dziesiątce zestawienia najlepiej sprzedających się samochodów w 2019 r. Zwyciężyła oczywiście Toyota Corolla, która osiągnęła liczbę 1 236 380 sprzedanych egzemplarzy. To o 4,1% więcej w stosunku do poprzedniego sezonu. Warto zauważyć, że drugiego w rankingu Forda serii F japońska produkcja przewyższyła o przeszło 166 tys. sprzedanych samochodów.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych modeli Toyoty znalazły się też Toyota RAV4 (miejsce 3) i Toyota Camry (miejsce 8). Wiele satysfakcji dają przede wszystkim wyniki pierwszego z tych modeli. Toyotę RAV4 kupiło 931 852, co stanowi przyrost o 11,7% w stosunku do poprzedniego roku. Nowe wcielenie Toyoty Camry, już ósmej generacji, zastąpiło produkowaną przez ponad 20 lat Toyotę Avensis. Co z innymi modelami marki? Niektóre również znajdują się w czołówce:

Toyota Hilux (12 miejsce)

Toyota Yaris (23 miejsce)

Toyota Highlander (31 miejsce)

Toyota C-HR (37 miejsce)

Rokrocznie samochody marek wchodzących w skład Toyota Motor Corporation sprzedają się w liczbie przekraczającej 10 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Kompakt czy crossover - który lepiej sprawdza się w mieście? Prześwietlamy modele Toyoty

Toyota - najpopularniejsze modele. Sukcesy także w Polsce

Warto zauważyć, że najpopularniejsze modele Toyoty poprawiają swoje wyniki także w Polsce. Lideruje również Toyota Corolla. Na naszym rynku japońska marka zanotowała po raz kolejny wzrost sprzedaży, tym razem o 12,9%, co poskutkowało rezultatem na poziomie 66 271 sprzedanych samochodów tej marki. 39% z tej liczby to różne wersje samochodów hybrydowych, gdzie również odnotowano bardzo duży wzrost.

Toyota Corolla. Gdzie tkwi jej sukces?

Dwunasta już generacja Toyoty Corolli odnosi sukces, który trzeba próbować zidentyfikować. Dlaczego tak dobrze sprzedaje się np. w Polsce? Z pewnością ważne jest to, że kompakty to u nas wciąż chętniej wybierane auta, niż samochody miejskie. Ceny ostatnich dodatkowo wzrosły. Nową Toyotę Corollę chętnie wybierają także firmy. Do ich dyspozycji pozostają trzy wersje nadwozia, co nie jest obecnie tak częste. Mogą też wybierać spośród aż dwóch wersji napędu hybrydowego. Ile klienci zapłacą za Toyotę Corollę 2020?

Toyota Corolla Hatchback - od 69 900 zł

Toyota Corolla Sedan - od 71 900 zł

Toyota Corolla Kombi - od 72 900 zł

Toyota RAV4 - kolejna mocna pozycja w ofercie japońskiej marki

Najpopularniejsze modele azjatyckiego giganta motoryzacyjnego to również Toyota RAV4. Cieszyć mogą z pewnością dwucyfrowe przyrosty w sprzedaży tego modelu. W Polsce jej sprzedaż jest nieco niższa - na początku 2020 r. była piątym spośród najchętniej kupowanych samochodów w naszym kraju. Spośród modeli Toyoty wyprzedziły ją Corolla i Yaris. Nowe wcielenie popularnego SUV-a z 2020 roku kosztuje przynajmniej 116 900 zł. Za wersję hybrydową trzeba zapłacić więcej, bo ceny zaczynają się od 162 600 zł.

Toyota Yaris 2020. Ile kosztuje?

W trzeciej dziesiątce sprzedaży za 2019 rok znalazła się Toyota Yaris. Wśród najpopularniejszych modeli Toyoty szczególnie chętnie wybierana jest w Polsce. Toyota Yaris Classic to wydatek sięgający przynajmniej 48 000 zł.

Samochodowa wymiana wielkich koncernów. Suzuki i Toyota zamieniają się modelami i wraca model Starlet

Toyota C-HR - kompaktowy crossover topowej marki

Toyota C-HR znalazła się w 2019 r. pod koniec czwartej dziesiątki najchętniej kupowanych samochodów na świecie. Jeden z najpopularniejszych modeli Toyoty produkowany jest w tureckich i japońskich zakładach marki od 2016 r. Kompaktowy crossover według cennika na 2020 r. to wydatek rzędu przynajmniej 85 900 zł. W 2018 r. był najpopularniejszą hybrydą w Polsce ze sprzedażą na poziomie ponad 5,3 tysiąca egzemplarzy.

