Ta charakterystyczna Mazda 3 Hatchback w sportowym stylu jest teraz dostępna z przełomowym silnikiem

Mazda 3: hatchback i sedan z 2019 roku

Mazda 3 to model japońskiej marki produkowany od 2003 roku. Jest następcą znanej dobrze Mazdy 323. Od 2019 na rynku dostępna jest IV generacja Mazdy 3, która jest produkowana w wersji 5-drzwiowego sedana lub hatchbacka. Co wyróżnia nową Mazdę 3? Przede wszystkim jakość wykonania i zastosowane nowatorskie rozwiązania techniczne i stylistyczne. W końcu model aspiruje do bycia modelem klasy premium.

Klienci mogą wybierać między silnikami zasilanymi benzyną:

2.0 Skyactiv-G (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 206 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,0-6,1 l/100 km

2.0 Skyactiv-G (150 KM) z 6-biegową przekładnią automatyczną i przednim napędem, prędkość maksymalna: 204 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,4-6,5 l/100 km

2.0 Skyactiv-X (180 KM) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 216 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,5-5,8 l/100 km

2.0 Skyactiv-X (180 KM) z 6-biegową przekładnią automatyczną i przednim napędem, prędkość maksymalna: 216 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,2-6,3 l/100 km

2.0 Skyactiv-X AWD (180 KM) z 6-biegową manualną skrzynią i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 210 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,0-6,2 l/100 km

2.0 Skyactiv-X AWD (180 KM) z 6-biegową przekładnią automatyczną i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 210 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,6-6,9 l/100 km

Innowację stanowi silnik 2.0 Skyactiv-X, który, choć jest zasilany tradycyjnie benzyną, to zapłon mieszanki następuje w nim podobnie jak w samochodach napędzanych silnikiem diesla (częściowo samoczynnie).

Podstawowa wersja wyposażenia Mazdy 3 (Kai) zawiera między innymi: klimatyzację manualną, układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania, system dynamicznej stabilizacji toru jazdy, zaawansowany system zwiększania przyczepności pojazdu, układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu, przednie i boczne poduszki powietrzne + kurtyny powietrzne + poduszka kolanowa dla kierowcy, system monitorowania ciśnienia w ogumieniu, system monitorowania martwego pola, system wykrywający znużenie kierowcy, inteligentne wspomaganie hamowania, aktywny tempomat, system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, czujnik deszczu i zmierzchu, czujniki parkowania tylne, multimedialny system rozrywki i łączności Mazda Connect (z 8,8-calowym ekranem), system nawigacji Mazda, system audio z radiem FM, zestaw głośnomówiący, bluetooth, przednie reflektory diodowe.

Mazda 3 hatchback czy limuzyna? Sprawdzamy, którą wersję lepiej wybrać

Mazda 3 Hatchback: wymiary pojazdu

Mazda 3 w wersji hatchback doskonale nada się do poruszania w ciasnej przestrzeni miejskiej. Zawdzięcza to kompaktowym wymiarom: jej długość wynosi 446 cm, szerokość z lusterkami 203 cm, a wysokość 143,5 cm. Użytkownicy mogą liczyć na niewielkich rozmiarów bagażnik, który pomieści 350 litrów.

Mazda 3 dostanie turbodoładowanie i napęd na cztery koła. Koniec silników wolnossących?

Mazda 3: ceny

Ceny nowej Mazdy 3 startują od niebagatelnych 99 tysięcy złotych za wersję podstawową. Nie ukrywajmy jednak, że nawet najbardziej bazowa opcja jest tu całkiem przyzwoicie wyposażona. Co ciekawe, nie ma różnicy cenowej między różnymi wersjami nadwozi: sedan i hatchback kosztują dokładnie tyle samo. Dopłacić natomiast trzeba do automatycznej 6-biegowej skrzyni biegów - koszt wynosi około 8 tysięcy złotych. Jeśli celujemy w bogaciej wyposażone modele to cena opcji Kanjo startuje od 105 tys. (otrzymujemy tu m.in. kamerę cofania, podgrzewane fotele, system bezkluczykowy) a Hikari od 115 tys. (to co w poprzedniej + felgi aluminiowe, system kamer 360°, przyciemniane tylne szyby).

