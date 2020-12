Skoda Karoq Scout - średni SUV czeskiej marki do jazdy poza utartymi szlakami!

Skoda Karoq: wymiary średniego SUV-a w gamie Skody

SUV klasy kompaktowej, jakim jest Skoda Karoq produkowany jest przez czeską markę już od 2017 roku, kiedy to został zaprezentowany w Sztokholmie. Auto powstało w oparciu o płytę podłogową MQB, którą Skoda wykorzystała także do budowy swojego innego SUV-a - Kodiaq. Odmiana Karoq Scout to z kolei opcja jeszcze bardziej uterenowiona, w której standardem wyposażenia jest np. napęd 4x4, zachowująca jednocześnie kompaktowe wymiary pozwalające na bezproblemowe poruszanie się po mieście.

Wymiary standardowej wersji Skody Karoq kształtują się następująco:

długość 438 cm

szerokość 184 cm

wysokość 160 cm.

Jak na tak niewielki samochód, Karoq oferuje całkiem przyzwoitej pojemności bagażnik mieszczący 521 l, a po złożeniu tylnej kanapy nawet 1630 l.

Skoda Karoq: cena idzie w parze z jakością

Cena Skody Karoq rozpoczyna się od niespełna 95 tysięcy złotych. Klienci mogą wybierać spośród dwóch wersji silników benzynowych i trzech wysokoprężnych:

1.0 TSI (115 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 187 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,5-7,1 l/100 km

1.5 TSI ACT (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 203 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,6-7,2 l/100 km

1.5 TSI ACT (150 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 204 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,8-7,2 l/100 km

1.6 TDI SCR (115 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 186 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,7-6,0 l/100 km

1.6 TDI SCR (115 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 185 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,9-6,3 l/100 km

2.0 TDI SCR (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 203 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,6-6,0 l/100 km

2.0 TDI SCR 4×4 (190 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 211 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,7-7,1 l/100 km.

Karoq występuje w czterech wersjach wyposażenia: Ambition, Style, Sportline i Scout. W podstawowej z nich znajdują się m.in.: 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, radio z kolorowym ekranem dotykowym 6,5”, wejściem SD, USB i 8 głośnikami, kierownica wielofunkcyjna, czujniki parkowania – tył, system wspomagania ruszania pod wzniesienia, elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, czujniki deszczu i zmierzchu, tempomat z ogranicznikiem prędkości, elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne, bluetooth.

Skoda Karoq: cennik modelu

Aktualny cennik Skody Karoq można sprawdzić na stronie internetowej Skody albo u autoryzowanego dealera. W przybliżeniu jednak wiadomo, że podstawowa wersja Karoq to koszt około 95 tysięcy złotych. Jeśli celujemy w wersję z turbodieslem, musimy przygotować się na kwotę rzędu 106 tysięcy złotych. W przypadku gdy chcielibyśmy w naszym egzemplarzu posiadać skrzynię dwusprzęgłową DSG, wówczas konieczna będzie również dopłata w wysokości 8-8,5 tysiąca złotych.

Skoda Karoq: opinie użytkowników

Skoda jest jedną z najchętniej wybieranych marek w naszym kraju. Pozytywnymi opiniami cieszą się zarówno należąca do segmentu B Fabia, jak i komfortowy sedan Octavia oraz cała paleta SUV-ów: Kamiq, Kodiaq i omawiany Karoq. Wszystkie one oferują optymalny stosunek ceny i jakości. Skoda ciągle unowocześnia swoje modele, wprowadza nowoczesne systemy bezpieczeństwa, a także coraz lepiej prezentuje się pod względem stylistycznym. Co ważne, części do niej są łatwo dostępne, co sprawia, że eksploatacja i utrzymanie samochodu nie jest uciążliwe dla budżetu.

