Volkswagen Passat - TOP wersji kultowego modelu. Solidne bestsellery niemieckiej marki

Volkswagen Passat: na rynku dostępna jest już 8 generacja pojazdu

Volkswagen Passat to samochód produkowany przez niemiecką markę Volkswagen od 1973 roku, czyli od 47 lat. Pierwsza generacja Passata została zbudowana na podstawie płyty kultowego Audi 80, a za stylistykę odpowiadał włoski projektant Giorgetto Giugiaro. Podstawowa wersja posiadała pod maską silnik benzynowy. Na przestrzeni lat inżynierowie wprowadzili w Passacie wiele zmian. Wprowadzono silniki wysokoprężne, wiele razy poprawiano wygląd auta. Obecnie na rynku dostępna jest już ósma generacja tego modelu, który niezmiennie od lat cieszy się zaufaniem kierowców na całym świecie.

Volkswagen Passat B5, czyli V generacja

Piąta generacja, czyli Volkswagen Passat B5, został zaprezentowany w 1996 roku. Model został całkowicie przeprojektowany w stosunku do swoich poprzedników. Podstawę stanowi płyta podłogowa użyta w Audi A4. Widoczna jest przede wszystkim zmiana sylwetki samochodu, która stała się bardziej zaokrąglona i opływowa w porównaniu z kanciastymi poprzednikami. Podstawowa wersja zasilana była silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 litra i mocy 100 KM. Jeśli chodzi o wyposażenie, samochód był dostępny w następujących opcjach: Basic, Comfortline, Trendline, Highline, Exclusive, Sportline, W8, Business. Nowy Passat zyskał uznanie znawców motoryzacji oraz kierowców, czego wyrazem było zajęcie trzeciego miejsca w rankingu na Europejski Samochód Roku w 1997 roku.

Volkswagen Passat B8: najnowsza odsłona kultowego passata

Ósma generacja Passata została zaprezentowana w Poczdamie w 2014 roku. Auto zostało stworzone w oparciu o modułową płytę MQB, która stanowi podstawę w modelach Skody Superb oraz Volkswagena Golfa VII. Najnowszy Passat jest samochodem daleko bardziej eleganckim i designerskim. W 2015 roku zaprezentowano jego nową wersję GTE, co jest niewątpliwie odpowiedzią na rosnący na rynku popyt na samochody o podwyższonym zawieszeniu. Volkswagen Passat B8 występuje w wielu wariantach zarówno silnikowych, jak i wyposażeniowych. Nie ma większego problemu z dobraniem parametrów do indywidualnych potrzeb klienta.

Volkswagen Passat CC: luksusowa wersja B6

Volkswagen Passat CC zaprezentowany został po raz pierwszy w 2008 roku i jego produkcja trwała aż do 2016. Powstał z myślą o klientach pragnących nieco bardziej luksusowego samochodu ze sportowym charakterem. CC miało być odpowiedzią na te oczekiwania. Samochód oparty został w większości na założeniach technicznych modelu B6. Zmiany dotknęły natomiast głównie wyglądu zewnętrznego pojazdu, który zyskał m.in. LEDowe światła do jazdy dziennej oraz nowy kształt tylnych zderzaków. Jeśli chodzi o technologię, to CC może pochwalić się bardziej rozbudowanymi systemami bezpieczeństwa, np. systemem monitorującym poziom zmęczenia kierowcy czy asystentem pasa ruchu. Producent, wycofując z produkcji model CC zapowiedział powstanie w jego miejsce nowego, zaprojektowanego od podstaw modelu Arteon.

Volkswagen Passat: kombi najchętniej wybierane przez rodziny

Volkswagen Passat to przede wszystkim samochód w typie sedana. Jednak na naszych drogach równie często, o ile nawet nie częściej spotykamy go w wersji kombi. Doskonale sprawdza się ona jako samochód flotowy czy służbowy, ale także jako pojazd rodzinny. Wytrzymały, niezawodny, komfortowy i pojemny VW Passat kombi to jedno z najchętniej kupowanych aut dla rodziny w Polsce.

