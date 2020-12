Te auta to idealne samochody dla całej rodziny! Pojemne, funkcjonalne i niezawodne

Rodzinny samochód: czego nie może w nim zabraknąć?

Samochód rodzinny musi spełnić szereg wymagań, aby można go było uznać za model odpowiedni dla rodziny. Pierwszą rzeczą, na jaką zwraca się uwagę podczas zakupu pojazdu dla rodziny, jest odpowiednia liczb miejsc i przestrzeń bagażowa. W przypadku rodziny 2+2 nie ma problemu - tu sprawdzą się zarówno sedany, jak i kompaktowe SUV-y i wiele innych. Gorzej, kiedy do umieszczenia w pojeździe mamy pięć i więcej osób. Wówczas trzeba rozważyć opcję zakupu samochodu z większą liczbą miejsc. Konieczny jest także odpowiednio duży bagażnik, w którym pomieścimy bez trudu wózek lub większą ilość zakupów.

Jeśli samochodem podróżować będą małe dzieci, które muszą korzystać z fotelików, warto sprawdzić, czy posiada on system ISOFIX, który zdecydowanie ułatwia montowanie fotelika i sprawia, że jest on stabilnie i pewnie osadzony na fotelu. Przydatną funkcją jest możliwość zablokowania tylnych drzwi oraz okien, tak aby dziecko nie mogło ich samodzielnie otworzyć.

Kupując samochód rodzinny konieczne jest też zadbanie o to, aby był on wyposażony w jak największą ilość systemów poprawiających bezpieczeństwo jazdy, jak czujnik martwego pola, aktywny tempomat czy stabilizator toru jazdy. Jest to niezwykle ważne i może uchronić nas przed kolizją lub wypadkiem.

Samochód rodzinny - jak wybrać idealny model?

Samochód rodzinny: ranking popularnych modeli

Samochód rodzinny musi posiadać kompilację cech, takich jak: przestronność, niezawodność, funkcjonalność, wytrzymałe wnętrze. Do tego można dopisać jeszcze wiele innych, które są odzwierciedleniem indywidualnych potrzeb każdej rodziny. Które z dostępnych na rynku aut są najchętniej wybierane na pojazd rodzinny? Sprawdź nasz subiektywny ranking samochodów rodzinnych:

Volkswagen Tiguan, czyli SUV z segmentu C, który zapewnia komfortowe podróżowanie na długich dystansach rodzinom z dziećmi. Produkowany od 2007 roku posiada wiele ciekawych rozwiązań technologicznych, a przy tym niezawodne silniki, które pozwalają na pokonanie wielu kilometrów bez awarii.

Renault Grand Espace - to zdecydowanie wybór dla rodzin, które dużo podróżują. Zapewnia ono mnóstwo przestrzeni zarówno dla pasażerów, jak i na bagaż. Jego rozmiary powodują, że jest dość trudny w manewrowaniu na parkingach lub w ciasnej przestrzeni miejskiej, za to na trasie jest wręcz idealny.

Škoda Octavia - to jeden z najczęściej kupowanych samochodów w Polsce, także dla rodzin. Swoją popularność zawdzięcza przestronnej kabinie, sporej przestrzeni bagażowej, którą można powiększyć jeszcze bardziej decydując się na wersję kombi. A wszystko to w bardzo przyzwoitej cenie.

Honda CR-V - to kolejny model, którego wygląd przyciąga wiele osób. Honda idealnie sprawdzi się jako samochód dla rodziny ze względu na przestronną kabinę. Komfort jazdy podnosi także podwyższona pozycja foteli oraz stosunkowo mała awaryjność modelu.

Volkswagen Passat - tego auta nie mogło zabraknąć w zestawieniu. Jest to bowiem bardzo popularny model w naszym kraju, choć w większości nie pochodzi on z polskich salonów a z importu. Niemniej jednak passat słynie ze swojej dynamicznej jazdy, wygody podczas podróżowania, a w wersji kombi oferuje całkiem pokaźną ilość miejsca na bagaże.

Samochód rodzinny do 30 tysięcy: co znajdziemy na rynku?

30 tysięcy złotych to wydawać by się mogło już całkiem pokaźny budżet. Niestety na nowy samochód zdecydowanie zbyt mały. Posiadając taką kwotę można jednak znaleźć całkiem sensowny samochód rodzinny z drugiej ręki. Które modele w cenie do 30 tysięcy warto brać pod uwagę?

Ocena stanu samochodu przed zakupem. Jak to zrobić?

Honda Accord (2002-2008) to samochód, który został stworzony z myślą o wymagających klientach, jakimi bez wątpienia są rodziny; konstrukcja jest trwała i dobrej jakości, jednak w przypadku awarii koszty naprawy są dość bolesne

Opel Vectra (2002-2008) to kolejny przedstawiciel klas średniej, w którym jakość idzie w parze z przystępną ceną; auto posiada ogromny bagażnik, a także dobrej jakości wykończenie wnętrza; dodatkowo części są dość ogólnie dostępne, co sprawia, że naprawa nie rujnuje budżetu

Ford Mondeo (2007-2014) - to zdecydowanie najnowsza opcja spośród wybranych. Mondeo charakteryzuje się bardzo wytrzymałym silnikiem i zawieszeniem, dużą przestrzenią bagażową i przestronną kabiną. Przyczepić można się do jakości wykończenia wnętrza - materiały użyte do tego nastręczają kłopotów w kwestii utrzymania czystości.

