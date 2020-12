Legendarna Mazda MX-5 od lat nie przestaje zaskakiwać! Kultowy model ze świetną ofertą leasingu

Mazda MX-5: specyfikacja techniczna

Mazda MX-5 to samochód osobowy typu roadster. Jest produkowany przez japońską markę od 1989 roku! W zależności od kraju występował pod różnymi nazwami: w USA - Miata, a w Japonii - Eunos Roadster. W 2014 roku do sprzedaży trafiła czwarta generacja modelu. Z okazji 100 lecia marki Mazda wypuszcza nowe odsłony swoich kultowych aut, w tym także MX-5, która na przestrzeni lat przechodziła wiele zmian, nie tylko stylistycznych. Pierwsza generacja charakteryzowała się wysuwanymi światłami przednimi, II już ich nie posiadała, miała za to zdecydowanie większe wymiary. III generacja niosła za sobą kolejne powiększenia nadwozia, a także dawała nabywcom wybór między składanym dachem miękkim a usztywnionym.

IV wersja dostępna obecnie w sprzedaży niejako powróciła do korzeni MX-5. Samochód zdecydowanie zmniejszono, co sprawia, że ma obecnie najmniejsze wymiary w historii.

Limitowane Mazdy z okazji 100-lecia marki. Współczesne modele nawiązują do R360 Coupe

Mazda MX-5 RF 100: jubileuszowa wersja na 100-lecie marki

Mazda MX-5 RF to niezwykle mały samochód. Mierzy 392 cm długości i 123 wysokości, dzięki czemu może śmiało konkurować z najmniejszymi autami miejskimi. Niestety z tego względu przeznaczona jest ona raczej dla kierowców o wzroście nieprzekraczającym 180-190 cm. Fotel kierowcy jest umieszczony na wysokości 28 cm od ziemi, co również może nastręczać nieco kłopotu ze wsiadaniem i wysiadaniem. Jubileuszowa wersja 100 występuje jedynie w wersji białej i szarej. Z zewnątrz zdobią ją także czarne felgi, obudowy lusterek i środkowa część dachu. Tapicerka w kolorze bordo dodaje elegancji, a zarazem sprawia, że samochód ma pazur. Składany dach potrzebuje 14 sekund na pełne otwarcie lub zamknięcie.

Kokpit został ergonomicznie zaprojektowany - wszystkie niezbędne przełączniki są w zasięgu kierowcy. W wyposażeniu nie brakuje wejścia USB oraz gniazdko 12 V. Mankamentem tego typu pojazdów jest mała przestrzeń bagażowa i praktycznie brak schowków, które umożliwiałyby pochowanie niezbędnych drobiazgów.

Zadowalające są za to wyniki spalania paliwa: na trasie przy spokojnym tempie wynosi ono około 6 l na 100 km. Po mieście wynik ten wygląda nieco gorzej, bo wynosi 9 l, ale i tak biorąc pod uwagę osiągi Mazdy MX-5 nie jest to wiele.

Opinie Moto.pl: Mazdy w Czarnogórze - na niezwykłych drogach sprawdziliśmy najnowsze modele

Mazda MX-5: opinie użytkowników

Mazda MX-5 to samochód prestiżowy. Nie dziwi więc cena, która rozpoczyna się od 140 tysięcy w przypadku dachu miękkiego i oraz 150 tysięcy w przypadku odmiany RF. Pojazd ceniony jest za bardzo bogate wyposażenie, w tym wiele najnowszych systemów poprawiających bezpieczeństwo podróżowania. Wystarczy tu wspomnieć o systemie monitorowania martwego pola, który jest bardzo ważny ze względu na konstrukcję MX-5, która częściowo ogranicza pole widzenia kierowcy. W opinii większości użytkowników podróżowanie Mazdą MX-5 sprawia zwyczajnie przyjemność. Jednak jak każdy samochód ma też mankamenty. Są nimi przede wszystkim wysoki poziom hałasu przy wyższych prędkościach, bardzo ciasne wnętrze i zbyt mała przestrzeń do przechowywania przedmiotów. Jednak frajda z jazdy tym niesamowitym samochodem rekompensuje te niewielkie niedogodności. Dodatkowo Mazda MX-5 dostępna jest w korzystnej ofercie leasingowej, której szczegóły można sprawdzić na stronie producenta lub szczegółowo omówić z konsultantem.

