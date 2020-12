Ten B-SUV jest niezawodny! Piękny, wygodny Ranault Captur to samochód dla każdego!

Renault Captur: specyfikacja, dostępne wersje, wyposażenie

Renault Captur jest samochodem osobowym typu crossover, który trafił na rynek w 2013 roku. Od 2019 produkowana jest już druga generacja tego modelu. Jak wygląda specyfikacja techniczna i wyposażenie Captura? Nowa odsłona Captura mierzy niecałe 423 cm długości i 201 szerokości. Pojemność bagażnika wynosi 536 litrów - można ją zwiększyć przez złożenie tylnej kanapy (1275 l). Kupujący mogą wybierać między wersjami: benzynową, wysokoprężną, a także hybrydą.

REKLAMA

RENAULT CLIO TERAZ W DOBREJ CENIE! SPRAWDZILIŚMY OFERTĘ

1.0 TCe (100 KM) z 5-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 173 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,9-6,2 l/100 km

1.0 TCe LPG (100 KM) z 5-biegową manualną skrzynią, średnie zużycie paliwa: 6,0-6,5 l/100 km (LPG: 7,5-8,2 l/100 km)

1.3 TCe (130 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 195 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,3-6,6 l/100 km

1.3 TCe (130 KM) z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową EDC, prędkość maksymalna: 193 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,2-6,4 l/100 km

1.3 TCe (155 KM) z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową EDC, prędkość maksymalna: 202 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,3-6,4 l/100 km

1.5 Blue dCi (115 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 187 km/h, średnie zużycie paliwa: 4,8-4,9 l/100 km

1.5 Blue dCi (115 KM) z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową EDC, prędkość maksymalna: 186 km/h, średnie zużycie paliwa: 4,7-4,9 l/100 km

1.6 E-Tech Plug-In (160 KM) z automatyczną przekładnią Multi-Mode, prędkość maksymalna: 173 km/h, średnie zużycie paliwa: 1,5-1,7 l/100 km.

RENAULT CLIO TERAZ W DOBREJ CENIE! SPRAWDZILIŚMY OFERTĘ

Renault wprowadza do sprzedaży hybrydy. W trzech najważniejszych modelach - i to dobry ruch

W podstawowej wersji wyposażenia Captura (Zen) liczyć możemy na: 17-calowe obręcze kół typu Flexwheel, klimatyzacja manualna, światła przednie Full LED Pure Vision, światła do jazdy dziennej z diodami LED, system ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania, system wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist), system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC), aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, system kontroli bezpiecznej odległości, ogranicznik prędkości, czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu, boczne poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne, system kontroli ciśnienia w oponach, system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX, tapicerkę klasyczną materiałową, kierownicę pokrytą skórą ekologiczną, czujnik zmierzchu, lusterka boczne elektrycznie sterowane, centralny zamek, komputer pokładowy, wskaźnik zmiany biegów, szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym, szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym, konsolę centralną z podłokietnikiem, 4,2-calowy, kolorowy wyświetlacz na zespole wskaźników i zegarów, system multimedialny Easy Link z 7-calowym ekranem dotykowym, interfejsem Android Auto i Apple CarPlay oraz radiem cyfrowym DAB i 6 głośnikami, 2x USB, 1x jack.

RENAULT CLIO TERAZ W DOBREJ CENIE! SPRAWDZILIŚMY OFERTĘ

Zobacz wideo Renault wyczuwa i kreuje trendy rynku? Nowość: Renault Captur

Renault Captur: opinie użytkowników

Renault Captur dość szybko trafił do serc kierowców w różnych krajach. Samochód ładnie się prezentuje, ma niezłe wyposażenie i w opinii użytkowników dobrze prowadzi się zarówno w mieście, jak i na trasie. Wśród jego zalet podkreśla się dobre wyciszenie, a także rozwiązania zastosowane w kabinie, która jest przestronna i stylowa. Jeśli chodzi o wady modelu to wielu użytkowników twierdzi, że Captur posiada dość twarde zawieszenie, co nie każdemu odpowiada zwłaszcza podczas dłuższych podróży. Niektórzy zwracają też uwagę na 5-biegową skrzynię biegów jako element wpływający na obniżenie oceny modelu oraz zawieszający się system multimedialny.

RENAULT CLIO TERAZ W DOBREJ CENIE! SPRAWDZILIŚMY OFERTĘ

Opinie Moto.pl: Skoda Kamiq 1.5 TSI vs. Renault Captur 1.3 TCe. Walka o czołówkę segmentu B

Renault Captur: cena poszczególnych wersji

Renault Captur od momentu premiery modelu jest jednym z najchętniej wybieranych samochodów przez polskich kierowców. Cena podstawowej wersji z silnikiem benzynowym startuje od 68 400 złotych. Do silnika wysokoprężnego trzeba dopłacić około 12 tysięcy, zaś wersja z napędem hybrydowym startuje od niespełna 130 tysięcy. Nie da się więc ukryć, że aby sprostać nieco bardziej wygórowanym oczekiwaniom w zakresie parametrów technicznych i wyposażenia, konieczne jest przygotowanie nieco większego zapasu finansowego.

RENAULT CLIO TERAZ W DOBREJ CENIE! SPRAWDZILIŚMY OFERTĘ