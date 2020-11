Ogólnopolska akcja kontroli pojazdów. Za darmo sprawdzisz oświetlenie

Jesienią i zimą dni stają się krótsze, a kierowcy częściej podróżują po zmroku. Dlatego w tych porach roku jakość i stan reflektorów samochodowych stają się jeszcze ważniejsze. W niektórych przypadkach źle ustawionych świateł mijania, ich zasięg oświetlenia drogi to zaledwie 20 metrów. Wówczas bezpieczna prędkość pojazdu to tylko 40-50 km/h.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dlatego Instytut Transportu Samochodowego wspólnie z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wprowadziły ogólnopolskie "dni otwarte" na stacjach diagnostycznych posiadających patronat ITS i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Kierowcy mogą na nich bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich samochodach. Aplikacja Yanosik doprowadzi ich do najbliższej stacji kontroli pojazdów wspierających kampanię, a jest ich blisko 1200. Dodatkowo w sobotę policjanci będą prowadzili dodatkowe kontrole, podczas których zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdu.

Nie zapominajmy, że dobry zasięg gwarantują tylko światła drogowe. Dlatego na pustej drodze pozamiejskiej trzeba ich używać. Gdy włączasz światła mijania zawsze dostosuj prędkość do indywidualnego zasięgu widoczności

- radzi dr inż. Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Nowoczesne oświetlenie w pojazdach. W którą stronę zmierza świat reflektorów samochodowych?

Regeneracja reflektorów. Ile to kosztuje we własnym zakresie, a ile w warsztacie?

Jak ustawić światła w samochodzie?

Zwykle w nowych samochodach wyposażonych w nowoczesne reflektory, ich zasięg świecenia jest większy i wynosi od 60 do ponad 100 metrów, ale tylko przy spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy to precyzyjne ustawienie świateł, wykonane na wypoziomowanym stanowisku pomiarowym z wykorzystaniem certyfikowanego przyrządu. Drugi warunek to poprawnie ustawiony ręczny korektor świateł. Jeśli mamy go w aucie, to przed rozpoczęciem jazdy należy go ustawić w położeniu opisanym w instrukcji obsługi samochodu, uwzględniając przy tym liczbę pasażerów i ładunek.

Ustawienie tego korektora to obowiązek kierowcy. Niewłaściwie wyregulowany skutkuje nie tylko niewystarczającym oświetleniem drogi, ale także oślepianiem innych kierowców

- przypomina dr Targosiński.

Seat Leon 1.5 eTSI 150 KM DSG Zuzanna Krzyczkowska

Analizy Instytutu Transportu Samochodowego wskazują, że największy problem z oświetleniem dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów. Mają pneumatyczne zawieszenie, nisko zamocowane reflektory i nie są wyposażone ani w ręczny ani w automatyczny korektor ich pochylania. Badania ITS wskazują także, że ok. 30 proc. pojazdów osobowych ma nieprawidłowo ustawione światła, a zaledwie kilka procent może się pochwalić idealnie wypoziomowanym oświetleniem. A dobrze ustawione światła to gwarancja najlepszej widoczności, bez oślepiania innych kierowców.

Jak korzystać ze świateł drogowych. Przepisy, symbole żarówek, koszty

Ostatni dzwonek

W najbliższą sobotę, czyli 21 listopada, po raz ostatni w tegorocznej edycji kampanii "Twoje światła – nasze bezpieczeństwo" odbędą się bezpłatne kontrole oświetlenia. Blisko 1200 stacji kontroli pojazdów będzie dostępnych dla kierowców, by pomóc w prawidłowym ustawieniu świateł w ich pojazdach. Szczegółowy wykaz stacji biorących udział w akcji można znaleźć na stronie policji lub Instytutu Transportu Samochodowego.