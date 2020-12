Najlepsze samochody hybrydowe 2020 - ekologiczne auta o niskich kosztach eksploatacji!

Samochody hybrydowe - konieczna zmiana w motoryzacji

Jedno jest pewne: motoryzacja musi ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. To już nie tylko zwykłe przewidywania, ale fakty - wyrażają się w ustawodawstwie zmierzającym do zmniejszenia emisyjności. Bardziej ekologicznym rozwiązaniem od klasycznych napędów, jest motoryzacja napędzana elektrycznie, ale baterie tego rodzaju pojazdów nie zawsze są dosyć funkcjonalne. Pisze się często o napędzie wodorowym, ale jego wykorzystanie i konieczna do tego infrastruktura dopiero raczkuje - zwłaszcza w naszym kraju. Obecnie najlepszym rozwiązaniem są różne rodzaje napędów hybrydowych plug-in. Cenne są zwłaszcza te, w których maksymalnie ogranicza się działanie silnika spalinowego na rzecz elektrycznego.

Złoty środek w nowych czasach. Hybrydy typu plug-in podbijają rynek

Najlepsze samochody hybrydowe plug-in. Czym się charakteryzują?

Wybierając najlepsze samochody hybrydowe, warto przede wszystkim rozważyć te z napędem w wersji plug-in. Jaka jest ich podstawowa zaleta nad tradycyjnymi hybrydami?

są niskoemisyjne

zużywają niewiele paliwa

mają wysokie osiągi

można je doładować z gniazdka

Tradycyjna hybryda jest w stanie przejechać w trybie wyłącznie elektrycznym zaledwie kilkadziesiąt lub kilkaset metrów. W napędzie plug-in bateria jest znacznie większa, można ją ładować z gniazdka i da się na pełnym ładowaniu przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów w trybie wyłącznie elektrycznym.

Samochody hybrydowe: ceny. Najtańsze plug-in na rynku

Ograniczeniem technologii plug-in są jej stosunkowo duże koszty produkcji, które przekładają się na wysokie ceny aut. Oto samochody hybrydowe, których ceny są najbardziej zachęcające:

Samochody hybrydowe: ranking plug-in na podstawie zasięgu

Znacznie trudniej jest sporządzić ranking samochodów hybrydowych na podstawie parametrów innych, niż cena. W poszukiwaniu odpowiednich kryteriów warto zwrócić uwagę na zasięg samochodu możliwy wyłącznie dzięki napędowi elektrycznemu. Najlepsze osiągnięcia na jednym ładowaniu mają:

BMW X5 xDrive45e - 96 km

Mercedes GLE 350 de 4MATIC - 94 km

Mercedes A 250 e Limuzyna - 71 km

Mercedes A 250 e - 69 km

Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid - 65 km

Hyundai IONIQ Plug-in - 63 km

Skoda Superb iV - do 61,9 km

Opel Grandland X Hybid - do 59 km

Kia Ceed kombi plug-in - do 57 km

Peugeot 508 HYbrid PHEV - do 52 km

Peugeot 3008 HYbrid4 PHEV - do 50 km

Toyota Prius Plug-in - do 50 km

Zobacz wideo Niższa akcyza na samochody hybrydowe. Ile za nie zapłacimy?

Najlepsze samochody hybrydowe plug-in - prędkość

Jaką prędkość maksymalną mogą osiągnąć podczas jazdy bezemisyjnej samochody wykorzystujące napęd w technologii plug-in? Niekwestionowanym zwycięzcą jest Mercedes GLE 350 de 4MATIC, który może rozwinąć prędkość nawet 160 km/h. Inne auta o osiągach przynajmniej 140 km/h to:

BMW 330e

BMW 530e

BMW 530e xDrive

BMW 745e

BMW 745Le

BMW 745Le xDrive

Mercedes A 250 e

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Dwa oblicza hybrydy, czyli emocje z wtyczką

Samochody hybrydowe modele plug-in: jak sprzedają się w Polsce?

Sprzedaż modeli samochodów hybrydowych plug-in w Polsce wraz z każdym rokiem wzrasta. Wciąż jednak nie jest to bardzo duży udział w rynku. Najlepiej powiedzą o tym liczby:

2018 - sprzedano 759 samochodów hybryd plug-in

2019 - sprzedano 1200 egzemplarzy hybryd plug-in

W minionym roku sprzedano 394 519 samochodów benzynowych, 111 082 z silnikami Diesla i 38 716 tradycyjnych hybryd. Przed samochodami plug-in jest więc jeszcze długa droga do tego, aby zająć ważne miejsce na rynku motoryzacyjnym w Polsce.