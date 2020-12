Ford Focus to najlepiej jeżdżący kompakt w historii? 21 lat na rynku

Ford Focus - przeszło dwie dekady historii

Dzieje Forda Focusa zaczęły się już w połowie lat 90., gdy coraz bardziej nagląca dla amerykańskiej marki okazywała się być potrzeba zastąpienia linii samochodów Escort. Stawiano sobie za cel nie tylko zastąpienie produkowanego od 1967 r. auta nowym, ale też zamienienie jego nudnego designu na coś zupełnie nowego. Podobno właśnie radykalna zmiana stylistyki była tym, co najbardziej zaskoczyło podczas prezentacji samochodu, która odbyła się w Genewie w 1998 r. Większość klientów doceniła odwagę, z jaką zaprojektowano go wewnątrz i na zewnątrz. Ford Focus uzyskał tytuł Europejskiego Samochodu Roku, ale ważniejsze było to, że jego popularność okazała się być duża także w innych zakątkach globu, co uczyniło ten model globalnym. Tym, co zachęcało do jego kupna była także ciągnąca się za nim opinia samochodu, który wspaniale się prowadzi dzięki niezależnemu zawieszeniu Control Blade. W 2002 r. pojawiła się topowa wersja Forda Focus RS, który posiadał aż 70 proc. odmiennych części po to, by zwiększyć jego osiągi.

Ford Focus III - opinie i typowe usterki

Ford Focus MK2 i następcy

W 2004 r. pojawiła się druga generacja pojazdu, na trzecią przyszedł czas w 2010. Obecna, czwarta już generacja, pojawiła się na rynku w 2018 r. Charakterystyczne, że chociażby Ford Focus MK2 wciąż jeszcze jest częstym widokiem na naszych drogach, co stanowi chyba najlepszy argument o powodzeniu i światowym sukcesie tego samochodu.

Nowy Ford Focus. Jaki jest?

Oferowany w ramach czwartej generacji nowy Ford Focus 2020 to auto bardzo konkurencyjne pod względem ceny, co pomaga mu być jednym z najpopularniejszych kompaktów na rynku. Oto jego podstawowe parametry:

437,8 cm długości

197,9 cm szerokości

145,2 cm wysokości

270,0 cm rozstawu osi

375 l pojemności bagażnika z możliwością zwiększenia do 1354 l po złożeniu siedzeń

Co z wyborem jednostek napędowych? Jest wyjątkowo bogaty. Można wybierać wśród kilku silników benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych. Będą to napędy benzynowe 1.0 i 1.5 EcoBoost w różnych konfiguracjach, których łącznie jest pięć do wyboru. Moc silnika liczy sobie w tym przypadku od 100 do 182 KM. Silniki wysokoprężne to 1.5 i 2.0 EcoBlue w pięciu wersjach, które posiadają moc od 95 do 150 KM. Bardzo interesujący jest wybór napędów hybrydowych - jest ich dwa:

1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 125 KM (210 Nm) ze skrzynią biegów manualną 6 biegów i prędkością maksymalną na poziomie 200 km/h

1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 155 KM (235 Nm) ze skrzynią biegów manualną 6 biegów i prędkością maksymalną 207 km/h

Ford Focus kombi. Jakie ma wymiary?

W przypadku Forda Focusa kombi wszystkie wymiary prezentują się nieco inaczej, niż w sytuacji wyboru wersji hatchback. Po uwzględnieniu tych zmian podstawowe parametry auta to:

466,8 cm długości

197,9 cm szerokości

146,9 cm wysokości

608 l pojemności bagażnika, którą można zwiększyć do 1653 l

Podstawowa wersja Trend to koszt 78 900 zł. Za te pieniądze otrzymamy między innymi: stalowe obręcze kół 16 cali, klimatyzację manualną, światła mijania LED, wybór trybu jazdy pomiędzy standardowym, sportowym i eko, inteligentny ogranicznik prędkości lub FordPass Connect z modemem GSM.

W zakresie estetyki nowy Ford Focus oferuje bardzo ciekawy, nawiązujący do sportowego wygląd, który może skusić tych, którym pasują typowe dla takiego stylu wąskie reflektory, mocno pochylona przednia szyba i okazała atrapa chłodnicy. Do tego oczywiście spoiler i efektowne aluminiowe felgi.

Używane: Mazda 3 II vs. Ford Focus III. Kompakty uniwersalne, ale czy warte zakupu?

Ford Focus RS - wersja, której długo wyczekiwano

Nowa odsłona topowego Forda Focusa RS była bardzo oczekiwana. O tym, jaka będzie, spierano się jeszcze na przełomie 2019 i 2020 r. Przewidywano, że jego pojawienie się na rynku to kwestia maksymalnie dwóch lat. Niestety, wysokie normy dotyczące spalin sprawiły, że ten model nie pojawi się po raz pierwszy w nowej generacji Forda Focusa.

