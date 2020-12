Duży wolnossący silnik z napędem na 4 koła w kompaktowym aucie - oto Mazda CX-3!

Mazda CX-3 - jak rozwijał się japoński samochód?

Powstanie Mazdy CX-3 wzmocniło ofertę japońskiej marki o niewielki crossover klasy B. Prototyp zaprezentowano podczas targów motoryzacyjnych w Los Angeles (2014). W rok później znalazła się już wśród modeli rynkowych. Jej projekt powstał w zgodzie z obecną w strategii Mazdy filozofią KODO: z dbałością o najdrobniejsze szczegóły i przekonaniu o bardzo dużym znaczeniu ludzkiego wymiaru procesu produkcji - w tym przypadku auta. Samochód co roku powiększa swój udział wśród sprzedanych nowych aut także w Polsce. W 2016 r. klienci kupili 2541 egzemplarzy, co dało 48 miejsce wśród poszczególnych modeli najczęściej sprzedawanych aut na polskim rynku. W 2019 r. zaś było to już prawie 4900 sprzedanych Mazd CX-3, co dało 28 pozycję. Tym samym stała się najchętniej kupowanym autem japońskiej marki w naszym kraju. Można się spodziewać, że udział ten będzie rosnąć.

Mazda CX-3, lubiany i całkiem przestronny crossover, poddawana jest ciągle przemianom i dopracowywana. Ważny lifting dokonał się w 2018 r. Jak wygląda nowa Mazda CX-3? Oto podstawowe parametry japońskiego samochodu:

427,5 cm długości

176,5 cm szerokości

153,5 cm wysokości

257,0 cm rozstawu osi

350 l pojemności bagażnika, przy złożeniu tylnych siedzeń wzrasta do 1260 l

Japoński producent pozostawił na niezbyt duży wybór w zakresie jednostki napędowej dostępnej już w modelu 2021. Oferowane są dwa silniki benzynowe. Chodzi o 2.0 Skyactiv-G o mocy 121 KM, który może występować z 6-biegową skrzynią manualną lub też 6-biegową przekładnią automatyczną. W pierwszym przypadku rozwija prędkość maksymalną do 192 km/h i zużywa 6,2 l / 100 km, w drugim zaś może rozpędzić się najwyżej do 187 km/h przy spalaniu na poziomie 7,1 l / 100 km. Jedynie w Mazdzie CX-3 z 2020 r. można cieszyć się jednostką benzynową o mocy 150 KM i z napędem 4x4 lub turbodieslem 1.8. Z pewnością nie będzie to dobra informacja dla tych, którzy postrzegali omawiane auto jako niewielkich gabarytów, ale z dużym i mocnym silnikiem. Obecne trendy dotyczące ograniczania emisji CO2 położą kres takiemu sposobowi patrzenia na Mazdę CX-3 - chyba że zaopatrzymy się w starszy rocznik tego ciekawego samochodu. Mazda CX-3 biała, w kolorze definiowanym jako ''snowflake white pearl'', ale też w kilku innych ciekawych wersjach kolorystycznych, jest również autem chwalonym za ciekawą estetykę.

Cena: Mazda CX-3 w różnych wersjach wyposażenia

Cena Mazdy CX-3 uzależniona jest od wyboru jednej z kilku wersji samochodu. Oto warianty, na które mogą się zdecydować klienci:

SkyMotion - od 90 000 zł

SkyEnergy - 94 900 zł

SkyPassion - 103 900 zł

SkyDream - 115 900 zł

Czym charakteryzuje się wyposażenie podstawowej wersji Mazdy CX-3 SkyMotion? Samochód posiada między innymi obręcze aluminiowe silver 16 cali, tapicerkę materiałową, halogenowe światła do jazdy dziennej i klimatyzację automatyczną. Bardzo dba się przy tym o bezpieczeństwo - Mazda CX-3 posiada między innymi:

DSC + TCS, czyli systemy dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji

hamulec elektromechaniczny

immobilizer

tempomat z regulowanym ogranicznikiem

system wykrywania pieszych przed pojazdem

Zastosowano również wielofunkcyjny system multimedialny wpływający na komfort jazdy. Projektanci zadbali nie tylko o estetyczny wygląd wnętrza samochodu, ale też o jego zewnętrzny design. Spojler dachowy i antena w kształcie płetwy rekina to elementy nadające nowej Mazdzie CX-3 nieco bardziej wyrazistego i drapieżnego charakteru.