To dlatego jest taka popularna! 10 powodów, dla których warto wybrać Skodę Fabię

Skoda Fabia - trochę historii

Po raz pierwszy Skoda Fabia została zaprezentowana na słynnych targach motoryzacyjnych we Frankfurcie w 1999 r. Powstała na bazie tej samej płyty (VW A04), która posłużyła do zaprojektowania Volkswagena Polo czy Seata Ibizy i została pomyślana jako następczyni Skody Felicii. W ciągu kilku lat do podstawowej wersji hatchback dołączyły inne:

kombi - 2000

sedan - 2001

sportowa RS - 2003

Po pięciu latach od pojawienia się Skody Fabii przyszedł czas na pierwszy lifting. Od 2007 produkowana jest druga generacja tych popularnych samochodów, od 2014 trzecia. W połowie 2021 r. ma pojawić się auto czwartej już generacji.

Skoda nadal liderem na polskim rynku motoryzacyjnym

Czy Skoda Fabia budzi skrajne emocje? Opinie krytyków

Skoda Fabia to rok do roku jeden z najbardziej popularnych modeli nowych aut sprzedawanych w Polsce - dzieje się tak pomimo rosnącej presji ze strony konkurencji. Już w 2019 r. sprzedaż Skody Fabii w Europie przekroczyła 170 tys. egzemplarzy od początku istnienia modelu. W tym samym roku była ona trzecim z najchętniej kupowanych nowych aut w naszym kraju. Z wynikiem 17 096 sztuk przegrała tylko z liderującą Skodą Octavią i Toyotą Corollą. Wyniki sprzedażowe świetne, skąd więc tylu krytyków tego samochodu i całej marki? Nie można przecież zaprzeczyć temu, że czeskie samochody wzbudzają skrajne emocje - wzmianki o nich komentowane bywają bardzo negatywnie. Wydaje się, że ta znana jeszcze z czasów PRL marka nie posiada w naszym kraju dość dużego prestiżu. Uznawana jest za auto o niskim standardzie, kupowane chętnie przez osoby, które nie przywiązują wagi do wyglądu samochodu i jego jakości. Czy warto krytykować nową Skodę Fabię? Każdy posiada z pewnością własne argumenty. Można jednak przytoczyć przynajmniej kilka na jej obronę.

Nowa Skoda Fabia - 10 powodów, dla których warto mieć ten samochód!

Dlaczego warto kupić nową Skodę Fabię? Oto 10 powodów, które skłaniają do jej wyboru - Skoda Fabia:

Wygrywa konkurencję cenową w swojej klasie - ceny od 51 800 zł Oferuje relatywnie bogate wyposażenie w podstawowej wersji Jest samochodem dość bezpiecznym Dobrze spisze się jako pierwszy nowy samochód u początkujących kierowców Stanowi przykład samochodu taniego w utrzymaniu Koszt utrzymania można jeszcze zmniejszyć montując instalację gazową Imituje względnie małe ilości CO2 - 121 g/km Jest niewielka, co stanowi atut w jeździe po mieście Mimo tego dysponuje dość dużym bagażnikiem - 330 l / 1150 l Każda kolejna wersja samochodu jest bardziej dopracowana jeśli chodzi o design

Skoda Fabia - spalanie i nie tylko

Fakt, że Skoda Fabia wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, z pewnością sprzyja temu, że wciąż czekamy na jej wersję w kolejnej generacji. Niskie koszty eksploatacji to jednak nie jest jedyna cecha, którą kusi się klientów. Oto podstawowe cechy Skody Fabii 2020 w wersji hatchback:

399,7 cm długości

195,8 cm szerokości

146,7 cm wysokości

247,0 rozstawu osi

Oferuje się do niej jednostki napędowe:

1.0 TSI, moc 95 KM, skrzynia 5-biegowa manualna, zużycie paliwa: 5,3 l / 100 km

1.0 TSI, moc 110 KM, skrzynia 6-biegowa manualna, zużycie paliwa: 5,5 l / 100 km

Co z wyposażeniem Skody Fabii 2020? W wersji Ambition otrzymamy między innymi stalowe obręcze kół 15 cali, klimatyzację manualną, czujnik zmierzchu, hamulec antykolizyjny, kurtyny powietrzne, Bluetooth i komputer pokładowy.

Skoda Fabia w nowych wersjach - sportowa Black i wygodniejsza Comfort Plus

Skoda Fabia 2020 - cena

Za wersję Ambition zapłacimy od 51 800 zł. Skoda Fabia 2020 Style to z kolei koszt przynajmniej 61 450 zł, Color 63 300 zł, Monte Carlo zaś 65 500 zł. Za wersję kombi dopłacimy 2500 zł.

